TECNOLOGIA
Un jove de Lleida crea una aplicació de mobilitat intel·ligent per afavorir la seguretat dels vianants amb rutes a peu personalitzades
L'app RedCarpet analitza diferents indicadors de l'entorn urbà i genera itineraris segons les necessitats dels usuaris
El jove lleidatà Roger Rosell ha creat l'aplicació RedCarpet, un sistema de mobilitat intel·ligent que crea rutes a peu personalitzades per millorar la seguretat dels vianants. L'app utilitza tecnologia avançada i analitza diferents indicadors de l'entorn urbà per generar rutes més segures en funció de la zona i del moment del desplaçament. D'aquesta manera i depenent de les necessitats de l'usuari, RedCarpet adapta recorreguts per a les persones amb mobilitat reduïda, elabora trajectes per caminar per zones més transitades i il·luminades i també ofereix itineraris turístics.
L'aplicació neix arran d'una sensació d'inseguretat que Rosell va detectar en persones del seu entorn quan aquestes es desplaçaven, sobretot en el moment de tornada cap a casa després de treballar o quan es fa de nit. El creador de l'app descriu el programari com una app "molt intuïtiva" i disponible als sistemes operatius d'Android i iOS en 7 idiomes. "És molt visual, no té molta lletra i fàcil d'utilitzar per a tots els públics", ha explicat.
Per crear les rutes, l'aplicació analitza indicadors de l'entorn urbà com l'hora del dia, l'època de l'any, la il·luminació dels carrers, l'activitat a la via pública i estadístiques oficials relacionades amb la seguretat ciutadana i la criminalitat. Així, l'usuari pot escollir entre tres modalitats de ruta. La primera combina seguretat, comoditat i eficiència; la segona prioritza reduir al màxim l'exposició a situacions de risc; i la tercera ofereix una ruta ràpida de la navegació convencional.
Rosell ha apuntat que, des de la posada en marxa de RedCarpet, "veiem que sobretot utilitza l'aplicació el públic femení i durant les hores nocturnes, ja sigui per desplaçar-se a la feina o quan surten de festa". El jove emprenedor també ha incidit en la possibilitat que els usuaris puguin compartir la seva ubicació amb les seves persones de confiança. "Membres d'una família poden estar connectats. Pares amb fills adolescents o amb els avis. Aleshores, si es desvien de la ruta prevista els arriba una notificació", ha detallat.
Durant el trajecte, l'usuari també rep en temps real avisos relacionats amb incidències, alteracions a la zona per on caminen o riscos que puguin afectar el trajecte. A més, el programari compta amb tecnologia concreta que s'activa en cas de contratemps. "L'app té un botó S.O.S que permet gravar àudio, vídeo a doble càmera i enviar la ubicació als teus contactes de confiança, sempre amb l'opció de contactar amb el telèfon d'urgències 112", ha destacat Rosell.
L'aplicació ha estat guardonada amb el Premi Creatic 2026 al millor projecte d'emprenedoria universitària, fet que ha permès a Rosell iniciar col·laboracions amb empreses i administracions públiques, oferint desenvolupament de programari, innovació tecnològica i solucions de mobilitat. Actualment, l'equip de RedCarpet està format per una desena de professionals entre programadors, advocats i analistes de tendències.