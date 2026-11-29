Les anècdotes de la jornada electoral: humor a les meses, Frente Amplio contra l'Obrero, embolics amb el DNI digital i un poble dinant a casa de l'alcalde
Problemes de cobertura en l'estrena del DNI digital, despistes amb el carnet físic, electors tocais que s'intercanvien de mesa i un dinar a la vora del foc a casa de l'alcalde marquen el vessant més anecdòtic d'uns comicis amb alta participació.
Un cop solucionades algunes incidències en l'ús del DNI digital, que per primer cop es pot fer servir per identificar-se a les urnes, la jornada electoral ha registrat poques anècdotes en col·legis que s'han omplert més del que és habitual, fet que alguns membres de les meses han decidit prendre's amb humor.
Com el president de la mesa en què ha votat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un institut madrileny, que li ha dit: "Aquí vota Anatop At'", quan conversava amb ell sobre el fet que la seva dona ho feia en una altra mesa.
També s'ho ha pres amb humor la candidata de Frente Amplio Ada Colau quan algú li ha indicat que s'havia deixat el DNI a la mesa després de votar a Barcelona i li l'ha tornat poc després.
La ministra de Sanitat, Mónica García, s'ha topat amb algunes complicacions quan ha volgut votar amb el DNI digital i hi havia problemes de cobertura.
Tampoc no hi han faltat equívocs i dubtes respecte a les paperetes per al Senat després de l'acord entre el PSOE i les formacions integrades a Frente Amplio per concórrer conjuntament en diverses circumscripcions sota la denominació Senat de Progrés. A més, segons alguns interventors, d'altres han confós la papereta de Frente Amplio amb la de Frente Obrero.
Amb el mateix nom
A Armilla (Granada) un home ha votat aquest diumenge per error en una mesa diferent de la que li corresponia en confondre's amb un altre elector amb qui comparteix nom i primer cognom, una incidència de la qual han aixecat acta les dues meses implicades i la Junta Electoral Central.
Els dos electors coincidien en el nom i el primer cognom, per la qual cosa un d'ells ha dipositat el seu vot a les 09.30 hores a la mesa número 9, quan en realitat li corresponia votar a la número 5.
La incidència s'ha resolt donant per vàlids tots dos sufragis. Per evitar que l'elector pogués votar dues vegades, a la mesa número 5 ha quedat constància que ja havia exercit el seu dret a vot.
Borriana i Villarroya, els rècords
Com en tots els comicis, s'han registrat els rècords de les votacions.
Una mesa situada en un poliesportiu de Borriana (Castelló) ha estat la primera a constituir-se i, com en cada cita electoral, el poble de la Rioja de Villarroya ha estat el primer a tancar les urnes en haver votat en pocs minuts tots els electors, tot i que sense batre el seu propi rècord perquè un vot rebut per correu n'ha demorat el tancament uns minuts.
Per la seva banda, tres membres de mesa amb discapacitat auditiva han demanat intèrpret de llengua de signes. En concret, a meses d'Astillero (Cantàbria), Leganés (Madrid) i Múrcia capital.
Veïns dinen amb el seu alcalde
Com a curiositat, a Talavera de la Reina els cinc electors censats al petit municipi de Toledo d'Illán de Vacas passen la jornada a la vora del foc, sense televisió, i compartint un dinar al col·legi electoral, que està situat a casa de l'alcalde, Javier Bollaín (PP).
Aquest poble, proper a Talavera de la Reina, sempre ha presumit de ser un dels primers a tancar la mesa electoral, un cop havien votat els tres veïns censats que la constituïen.
Però enguany hauran d'esperar fins al final de la jornada, fins que arribi el carter, cap a les 19.30 hores, per recollir els sobres i el telèfon habilitat per al vot amb DNI electrònic.
Relleus per incompareixences i canvi a una dona lactant
A la localitat de Palència de Revenga de Campos es va donar avís a la Policia Nacional en no acudir-hi un titular de mesa ni respondre a les trucades, i en no ser localitzat s'ha optat per nomenar un nou representant.
Situacions similars s'han resolt mitjançant relleus a Peleagonzalo (Zamora), on s'ha activat un suplent i s'ha obert el procediment intern corresponent després de no aconseguir contactar amb el titular, i en una mesa de Sòria capital que s'ha cobert immediatament amb personal en reserva.
A Salamanca s'ha registrat la substitució voluntària d'una segona suplent de vocal, una dona lactant, en un col·legi de la capital per un suplent d'una altra mesa del mateix centre amb el vistiplau de la mesa i la Junta Electoral de Zona.
Lleus demores d'obertura
Un col·legi electoral situat al centre educatiu 'Francisco Pizarro' de Càceres haurà de tancar vint minuts més tard del que estableix la normativa electoral, és a dir, a les 20.22 hores, després de registrar un retard a l'hora d'iniciar la seva activitat.
Dos col·legis electorals situats al districte barceloní de Sants-Montjuïc i a Pals (Girona) han hagut de tancar temporalment les portes al matí en no haver-hi paperetes d'Alhora, la formació independentista que encapçala Jordi Graupera, fins que les han pogut portar.
Això mateix s'ha repetit al col·legi electoral instal·lat als Maristes de Sants-Les Corts, fet que també ha provocat que hagués de tancar les portes fins que arribessin les paperetes d'aquesta candidatura.
A la localitat de Valladolid de Villavellid la mesa ha obert cap a les 9.30 hores en no localitzar-se inicialment el llistat del cens electoral, per la qual cosa tancarà a les 20.30 hores per garantir als veïns l'horari complet de votació.
També un col·legi de Barbate (Cadis) haurà d'allargar mitja hora el tancament de la votació per una incidència tècnica.
En un col·legi de València el president d'una mesa electoral no ha deixat votar una dona fins que no s'ha tret una samarreta amb el lema 'Acció Antifeixista', fet que ha provocat una queixa de Compromís.