ELECCIONS 29N
Obren els més de 22.000 col·legis electorals a l'Estat amb 38,6 milions de ciutadans cridats a votar
Els comicis comptaran amb 61.033 meses
Els col·legis electorals han obert aquest diumenge a les 9 del matí després de la constitució de les meses, donant el tret de sortida a una jornada que arriba en un context incert, sense que s’hagi esgotat la legislatura actual i després d’una campanya polaritzada entre dreta i esquerra. 38,6 milions de ciutadans de l’estat espanyol – dels quals gairebé 6 milions de catalans - estan cridats a les urnes per decidir quina serà la nova composició de les Corts Generals.
La votació finalitzarà a les vuit del vespre i començarà llavors l’escrutini, que comptarà primer les paperetes del Congrés dels Diputats i, a continuació, els vots del Senat. En total s’han habilitat 61.033 meses electorals repartides en 22.493 col·legis.
A la demarcació de Lleida hi ha habilitades 313 seus electorals, 41 dels quals a la capital. A més, 8.600 persones, segons la Subdelegació del Govern espanyol, han votat per correu.
El primer candidat que ha votat ha estat el del PSOE, l’actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho farà entre les nou i dos quarts de deu al Col·legi de Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid. Després ho farà el popular Albert Núñez Feijóo, cap a les 10.30, al Col·legi Ramiro de Maeztu.
Cap a les 11, la presidenciable de Front Ampli, Ada Colau, està previst que voti a l’Institut la Sedeta de Barcelona. A la mateixa hora, ho farà el candidat d’ERC, Gabriel Rufián, a l’Escola Mercè Rodoreda.
A dos quarts de dotze serà el torn del candidat de Vox, Santiago Abascal, al Col·legi Pinar del Rey. La previsió és que mitja hora més tard voti la candidata de Junts, Míriam Nogueras, que ho farà al Casal de Gent Gran Parc Municipal de Mataró.
Espanya s’encamina cap a una nova legislatura a partir dels resultats que surtin de les urnes. En el conjunt de l’Estat s’elegeixen 350 diputats i 209 senadors. Enguany s’han presentat un total de 556 candidatures al Congrés, de les quals 534 han estat proclamades. Al Senat se n’han presentat 374, amb 361 de proclamades. Aquest 2026 hi ha 1.939 homes i 1.881 dones que es presenten com a candidats titulars al Congrés. Al Senat hi ha 447 homes i 355 dones, també com a titulars. Respecte a l’Administració Electoral, aquesta està formada per una Junta Electoral Central, una cinquantena de Juntes Electorals Provincials, com també 303 Juntes Electorals de Zona. En total es vota a 8.132 municipis de tot l’estat espanyol.
A Catalunya, s’escullen 48 diputats i 16 senadors, distribuïts entre les quatre circumscripcions electorals amb 32 diputats i 4 senadors a Barcelona; 6 diputats i 4 senadors a Girona; 4 diputats i 4 senadors a Lleida; i 6 diputats i 4 senadors a Tarragona. A més, el Parlament de Catalunya designa 8 senadors de representació autonòmica. Aquests senadors no són escollits directament per la ciutadania a les urnes, sinó que són nomenats pel Parlament d’acord amb la composició política de la cambra.
Funcionament de la jornada electoral
La jornada electoral arrencarà amb la constitució de les meses electorals a les vuit del matí i l’obertura de col·legis una hora més tard, a les nou. Els avançaments de participació i la informació provisional de resultats es podrà consultar a la pàgina web oficial dels comicis, que estarà operativa des del matí. A les vuit del vespre es tancaran les votacions i les juntes electorals podran començar amb l’escrutini provisional de vots.
A partir del dilluns 30 es coneixerà el resultat gairebé definitiu de les eleccions a l’espera d’incorporar el vot dels espanyols residents a l’estranger. Aquest es començarà a comptar el divendres dia 5 de desembre i ha d’acabar com a màxim el 8, tot i que el recompte pot finalitzar durant el primer dia.
En total, hi haurà habilitades 61.033 meses electorals en 22.493 col·legis amb 210.000 urnes, 86.000.000 sobres i 930.000 manuals d’instruccions pels membres de les meses. El pressupost per a les eleccions generals ascendeix als 243.408.647 euros.
Per primera vegada en un procés electoral a Espanya, els votants podran fer ús del DNI digital, una nova opció que serà vàlida per exercit el dret a vot. Per posar-ho en pràctica es dotarà les meses de dispositius de lectura – més de 60.000 terminals – distribuïts amb instruccions específiques pel que fa al seu ús. Es manté la identificació mitjançant el DNI físic, el passaport o el permís de conduir originals, encara que estiguin caducats.
Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) en aquests comicis podran votar 38.616.949 electors, dels quals 35.953.542 resideixen a Espanya i 2.663.407, a l’estranger. Pel que fa als residents de l’estat espanyol, un total d'1.615.034 podran exercir el seu dret a vot per primera vegada en unes eleccions generals, per haver complert els divuit anys des de l’anterior votació a les Corts, celebrada el 23 de juliol del 2023.
2.674 col·legis i 9.076 meses a Catalunya
Catalunya disposarà de 2.674 col·legis i 9.076 meses per a les eleccions generals en què estan convocats a les urnes 5.926.487 catalans. Per demarcacions, Barcelona concentrarà 1.613 col·legis i 6.548 meses; Tarragona, 359 col·legis i 1.072 meses; Girona, 389 col·legis i 894 meses, i Lleida, 313 col·legis i 562 meses. S’han imprès més de 71 milions de paperetes i més de 8 milions de sobres de votació.
Els gairebé 6 milions de catalans que estan cridats a votar representen 223.028 més que en els comicis del 23 de juliol del 2023. Del total de censats, 344.356 són residents a l’estranger i formen part del cens de votants absents (CERA), el que representa el 5,81% del conjunt d’electors.
Pel que fa al vot per correu, s’han registrat 129.918 sol·licituds, de les quals 96.723 s’han tramitat presencialment a les oficines de Correus, és a dir, tres de cada quatre. 33.195 persones ho han demanat per internet. L’increment respecte als comicis del novembre del 2019 s’ha produït a totes les demarcacions, especialment a Barcelona, amb un 32,2% més. Les xifres corresponen a sol·licituds i no al nombre final de vots emesos o rebuts.
El dispositiu també comptarà amb 6.375 representants de l’administració, que s’encarregaran de col·laborar en la constitució de les meses i de transmetre les dades de participació. En l’àmbit de la seguretat, es mobilitzaran 10.619 agents: 889 efectius de la Policia Nacional, 1.260 de la Guàrdia Civil, 5.510 dels Mossos d’Esquadra i 2.960 de les policies locals.
El 23 de desembre, constitució del nou Congrés
La constitució de les Corts Generals – Congrés i Senat- de la nova legislatura tindrà lloc el pròxim 23 de desembre. La sessió s’iniciarà amb la creació d’una Mesa d’Edat al Congrés, presidida pel diputat o diputada de més edat i assistida pels més joves, que faran de secretaris. Aquest òrgan declararà oberta la sessió i un dels secretaris llegirà el decret de convocatòria i el nom dels diputats electes. A continuació, s’escollirà el president del Congrés mitjançant una votació secreta i en urna. Serà proclamat president el candidat que obtingui la majoria absoluta dels diputats.
Si cap candidat l’assoleix, es farà una segona votació entre els dos candidats que hagin obtingut més vots i serà escollit qui n’aconsegueixi més. Després s’escolliran els quatre vicepresidents i els quatre secretaris. En tots dos casos, els diputats escriuran un sol nom a la papereta i seran escollits els candidats que obtinguin més vots, per ordre successiu. Si hi ha empat, es tornarà a votar entre les candidatures que hagin quedat igualades fins que una tingui més vots.
Un cop escollida la Mesa, els diputats electes prestaran jurament o promesa d’acatar la Constitució. Seran cridats per ordre alfabètic i respondran des del seu escó. Completat aquest tràmit, la presidència del Congrés declararà constituïda la cambra baixa i aixecarà la sessió.
La investidura
Constituïdes les Corts, començarà el procediment per a la investidura del president del govern espanyol. El Rei iniciarà la ronda de consultes amb els representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària i, després de les consultes, proposarà un candidat a la presidència.
El candidat que Felip VI proposi haurà d’exposar el seu programa polític davant el Congrés i demanar la confiança dels diputats. Per a ser investit, necessitarà una majoria absoluta en primera votació o, si no l’aconsegueix, una majoria simple en una segona votació, que es produirà 48 hores després de la primera.
Si passen dos mesos des de la primera votació de la investidura sense que cap candidat aconsegueixi la confiança del Congrés, el Rei haurà de dissoldre les cambres i convocar unes noves eleccions.