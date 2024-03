'Martínez y hermanos' debuta en obert al cap de 4 edicions a M+

El xou d’entrevistes Martínez y Hermanos, conduït per Dani Martínez, fa el salt a la televisió lineal aquesta nit amb la seua primera emissió a Cuatro (22.50 h). El programa torna a les pantalles tres mesos després de l’adeu a Movistar Plus per rellevar Planeta Calleja, que va emetre el darrer episodi la setmana anterior. L’actriu Blanca Suárez, l’humorista Joaquín Reyes i la presentadora Lorena Castell seran els tres primers convidats que s’hauran d’enfrontar als reptes i preguntes de Dani Martínez. Respecte a les quatre temporades anteriors emeses a M+, es mantindran algunes seccions com el Botón verbenero o El Megatrón, que s’afegiran a altres espais nous per a aquesta edició. Des del seu inici, el mes d’abril del 2022, més de dos-centes celebritats estatals i internacionals han passat pel plató d’aquest programa.