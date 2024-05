Cristina Pedroche la lía a internet con sus cejas 'dejadme que las lleve como quiera'

Cristina Pedroche, conocida por su personalidad carismática y su presencia a los medios, ha sido objeto de numerosos memes y comentarios críticos que han afectado a su bienestar emocional. Recientemente, la maternidad y su postparto han sido un foco de atención, pero no son los únicos aspectos que han generado controversia. Un tema recurrente han sido sus cejas, que han suscitado opiniones polarizadas y críticas en las redes sociales.

La Pedroche ha abordado públicamente este tema en varias ocasiones. 'Como el tema de mis cejas siempre os gusta, aquí os dejo una foto de cuando tenía 18 años porque veis la diferencia', escribió en una reciente publicación

Cristina Pedroche publicó esta foto en Instagram sobre como|cómo eran sus cejas a los 18 años.Instagram@cristinapedroche

Desde joven, Cristina ha tenido cejas gruesas, aunque solía llevarlas muy definidas: 'Estaba obsesionada y cada vez que me veía un pelo se me lo sacaba y eso al final hace que te vayas sacando algunos que no tocan', confesó. Todo cambió cuando una amiga le hizo un comentario sobre como de raras se veían sus cejas. Decidió entonces dejarse crecer las cejas durante cuatro meses, cubriéndolas con un flequillo recto. 'No sabéis lo que me costó', recordó.

Afortunadamente, Cristina consiguió recuperar sus cejas naturales, que ahora lleva con orgullo. 'He tenido suerte que volvieran todos los pelos porque a mí me gustan así. Si no te gustan gruesas, no las lleves así, pero déjame que yo las lleve como quiera', concluyó en su mensaje.

Hace unos meses, Cristina se unió a la tendencia de las cejas laminadas, una técnica que implica peinarlas cabe arriba para darles un aspecto más lleno y salvaje. Esta moda, seguida por celebridades como Blanca Suárez, la Rosalía y la Chiara Ferragni, ha generado opiniones divididas. Desde su adopción de este estilo, los comentarios negativos en sus publicaciones se han incrementado, cosa que llevó la Pedroche a pronunciarse al respecto.

Les cejas pobladas y peinadas|barridos hacia arriba son tendencia estéticaTiktok

En respuesta a las críticas, Cristina publicó varias stories en su cuenta de Instagram: Yo sé que parece que lo estoy haciendo expresamente, pero es que a mí me gustan así. No pido que os gusten, pero tampoco hace falta que me queráis matar por las cejas', expresó.

La Pedroche, una figura influyente y admirada, sigue defendiendo su derecho a la autoexpresión y a sentirse bien con su apariencia, independientemente de las opiniones ajenas. Su actitud valiente y decidida inspira a muchas mujeres a aceptar y celebrar sus características únicas, demostrando que la verdadera belleza reside en la autenticidad y en la confianza en uno mismo.