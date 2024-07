Laura Matamoros, ¿enamorada de nuevo?

En julio de 2023, Laura Matamoros y Benji Aparicio daban por concluida su relación tras un sinfín de idas y venidas.

Después de 7 años juntos, la influencer y el empresario pusieron fin a su noviazgo de manera cordial por el bien de sus hijos, Matías y Benji Jr.

Durante meses, Laura ha estado centrada en el cuidado de sus pequeños, pues le ha costado mucho superar la ruptura: "Me sentí muy culpable y creo que es algo que nunca se me perdonó. Se me ha castigado en la relación y se permitieron cosas que nunca deberían permitirse. Cosas que hoy en día no permitiría en una relación. Quien conoce la historia y me conoce bien sabe de lo que hablo y sabe que no ha sido fácil".

Pero, tras un año soltera, parece que la llama del amor ha vuelto a encenderse en el corazón de Laura, quien disfruta de un nuevo romance con un joven llamado Antonio Revilla. Ha sido la Cuernis, famosa en Instagram por destapar todos los salseos famosiles, quien ha revelado la identidad del nuevo novio de Laura asegurando que ambos han pasado unos días de vacaciones en Marbella.

Una nueva ilusión

"Estuve en un hotel burbuja y coincidí con Laura. Fue con un chico con tatuajes, se los veía muy enamorados", le dijo a la Cuernis una de sus fieles seguidoras, mientras que otra, poco después, confirmaba que Laura y Antonio viajaron juntos a Tailandia: "Se fueron juntos con un grupo de viajeros".

Además, la pareja ya fue vista en actitud cariñosa a principios de junio, como bien ha explicado otra seguidora: "El 11 de junio les vi en el aeropuerto de Barajas. Cuando ella le vio, salió corriendo hacia él, se besaron y se abrazaron, estaban riéndose y se fueron juntos".