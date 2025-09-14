ENTREVISTES
Gonzo entrevista avui a ‘Salvados’ el maquinista de l’Alvia d’Angrois
El 24 de juliol del 2013, un tren Alvia ple de passatgers va descarrilar al revolt d’Angrois, a 4 quilòmetres de Santiago de Compostel·la, amb unes conseqüències terribles: 80 morts i 145 ferits. Les autoritats van assenyalar un responsable: el maquinista. El programa Salvados de La Sexta reconstrueix aquesta nit, a les 21.30, aquell terrible accident parlant amb algunes de les víctimes. Però Gonzo entrevista també Paco Garzón, el maquinista, que parla a la televisió per primer cop des que va ser condemnat a més de dos anys de presó. Encara que les autoritats es van apressar a assenyalar-lo a ell, no va ser l’únic condemnat, perquè hi havia més responsables. “No havia sortit del tren i el meu nom i la meua foto ja eren a la premsa”, diu el maquinista més d’una dècada després de l’accident. Qui va filtrar les seues dades personals i amb quina intenció?