PLATAFORMES
Netflix duplica la oferta de pel·lícules amb doblatge en català, amb títols com 'Ocean's Eleven' o 'El Senyor dels Anells'
La plataforma de streaming incorpora 80 nous títols doblats al català
La plataforma de streaming Netflix ha duplicat la seva oferta en català durant la darrera setmana, passant de 80 a 160 títols disponibles pels seus subscriptors. Aquest increment s'ha produït gràcies al conveni establert entre el Departament de Política Lingüística, 3Cat i diverses distribuïdores cinematogràfiques que facilita que els doblatges elaborats per 3Cat arribin a les plataformes digitals. Segons fonts del Govern català, es tracta de "l'increment més important" des que la companyia nord-americana va començar a operar.
Entre les noves incorporacions destaquen 68 doblatges de Warner Bros i altres distribuïdores com Vértigo Films (7), Universal Pictures (5), A Contracorriente (2) i Studio Canal (1). Els amants del cinema ja poden gaudir de títols emblemàtics com 'El Senyor dels Anells', 'El Cavaller Fosc', 'Ocean's Eleven', 'Desafiament Total' o 'Retorn al Futur', que se sumen als més de 80 títols que ja s'oferien en català, així com a la trentena de sèries i pel·lícules en versió original catalana com 'Casa en Flames', 'Crims' o 'Plats Bruts'.
A més, la plataforma compta actualment amb més de 300 títols subtitulats en català, basc i gallec.
Difusió a la resta de plataformes
El Departament de Política Lingüística treballa amb diverses distribuïdores i plataformes per incrementar l'oferta en llengua catalana. Des del 2023, s'han enviat més de 600 àudios de 3Cat a HBO Max, que inclouen prop de 150 pel·lícules i 500 capítols de sèrie. En el cas de Filmin, ofereix 110 doblatges de 3Cat. Entre els últims que la plataforma ha afegit hi ha 'El gran Lebowski', 'Twister', 'Instint bàsic', 'Thelma i Louise' o 'La gran evasió'.