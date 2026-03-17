TV3
3Cat emet el documental de la militarització de les escoles russes
El programa Sense ficció (22.05) de 3Cat estrena Mr. Nobody Against Putin, un documental guanyador d’un Oscar la passada matinada i del Bafta el 2026 que revela des d’una escola la militarització del sistema educatiu rus després de la invasió d’Ucraïna.
El film segueix la història de Pavel Paixa Talankin, un professor de Primària que decideix gravar en secret la transformació de la seua escola. Davant la implantació de noves polítiques d’educació, el docent documenta com els centres escolars passen a promoure actes militars, cerimònies patriòtiques i activitats d’entrenament per als alumnes. Talankin mostra la creixent presència de propaganda estatal i el reclutament de joves per a la guerra. El documental recull també el moment en què el professor decideix abandonar Rússia després de témer per la seua seguretat.