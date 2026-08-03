LA
Marc Giró prepara la nova temporada de ‘Cara al show’
La Sexta ha confirmat que hi haurà una nova temporada de Cara al show, el programa d’entrevistes i humor que presenta Marc Giró, malgrat les baixes audiències. A través d’un breu anunci, Atresmedia ha animat la tornada de l’espai per al començament del pròxim curs televisiu assegurant que tornarà “molt aviat”, tot i que encara sense data.
A la peça, apareixen molts dels convidats que Giró ha tingut durant la seua primera temporada, amb tots ells esclatant en sonores rialles durant les seues respectives entrevistes i amb el missatge “qui riu l’últim riu millor”. Giró apunta a respondre a aquells que han pogut celebrar les discretes dades d’audiència i és que Cara al show va registrar una mitjana del 5,4 per cent de share i 430.000 espectadors, perjudicada, en part, per coincidir amb Al cielo con ella, d’Henar Álvarez.