TV3
‘El foraster’ celebra els deu anys de programa al Palau Sant Jordi
TV3 emet avui a les 22.05 hores El foraster al Palau Sant Jordi, una edició especial del programa presentada per Quim Masferrer. L’espai recupera l’espectacle multitudinari que es va celebrar el passat 30 de maig a Barcelona, davant de més de 15.000 espectadors, per commemorar les deu temporades i els més de tretze anys de trajectòria del format. La cita va reunir alguns dels protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que Masferrer ha visitat durant el seu recorregut per Catalunya. L’espectacle compta amb retrobaments, històries i anècdotes dels veïns que han passat pel programa, a més de música en directe, actuacions especials i diverses sorpreses. Aquesta emissió servirà també com a avantsala de la tornada del format a la programació habitual de TV3. La cadena estrenarà el pròxim dilluns 16 una nova temporada.