SOCIETAT
Els Agents Rurals cerquen senglars infectats a la zona de baix risc amb l'ajuda de gossos i drons
Volen evitar que el virus surti del perímetre de 20km
Els Agents Rurals busquen porcs senglars infectats a la zona de 14 km, considerada de baix risc dins del perímetre afectat per la pesta porcina africana. Acompanyats pels seus homòlegs de la Comunitat de Madrid, d'Andorra i de la Guardia Civil, busquen cadàvers dels animals i també monotoritzen els vius per evitar que surtin del perímetre.
Tot plegat ho fan a peu amb l'ajuda drons i d''agents canins', és a dir, gossos entrenats per localitzar animals morts sense espantar els vius. Així doncs, l'objectiu dels Agents Rurals és trobar cadàvers de senglars per analitzar-los i alhora tancar els corredors naturals de la fauna per evitar que els animals es dispersin.
El cap l’Àrea de Grups Especials del Cos d’Agents Rurals, Lluís Pallarès, ha explicat que la tasca de localització i monitorització de senglars a la zona d'alt risc, l'àrea de sis quilòmetres entorn on es van trobar els dos primers exemplars infectats, ja ha finalitzat. Així, ara pentiran la zona de baix risc, que arriba a 71 municipis.
El territori s’ha dividit en quadrícules de 300 metres el vèrtex per tal d’anar marcant amb facilitat les zones que ja s’han pentinat i les que resten pendents. No tot el terreny és igual d’accessible, i és en les zones més tancades i amb més densitat de vegetació on la feina dels gossos és més essencial, ha explicat Pallarès. A camp obert, en canvi, la feina a peu o directament dels drons (equipats amb sensors tèrmics), facilita la tasca.
L’agent ha volgut remarcar que el treball dels gossos és “compatible” amb la contenció i la dispersió dels senglars vius, sans o no. Estan especialment entrenats, ha dit, per rastrejar exemplars morts i en cap cas perseguir o espantar els vius, quan en troben.
Fonts dels Agents Rurals han explicat que de moment no s’estan abatent animals vius per evitar la propagació del virus, ja que primer cal delimitar els exemplars existents i, en tot cas, barrar-los el pas tancant amb elements físics les esmentades zones de pas natural que podrien utilitzar per sortir.
Desinfecció de persones, vehicles i animals
Com la resta d’equips que aquests dies participen del dispositiu per fer front a la pesta porcina africana, també els gossos s’han de desinfectar un cop acabada la feina. Primer, a la mateixa zona on han treballat, se’ls sotmet a una neteja de les extremitats, especialment si han entrat en contacte amb animals morts. Després, com els agents i els vehicles, han de tornar al centre de comandament avançat de Santa Perpètua de Mogoda, on agents de la Unitat Militar d’Emergència espanyola (UME) culminen el procés de desinfecció amb un segon punt de neteja amb líquids desinfectants.