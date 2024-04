Jocs vintage a Windows i un record per als clàssics: de Bomberman a l'Arkanoid

Qui sigui un ufanós propietari d’un ordinador amb el sistema operatiu Windows 10 i Windows 11, trobarà una novetat curiosa i divertida a la botiga d’aplicacions, la Microsoft Store. Es tracta del menú Pixelat en color, una col·lecció de videojocs clàssics –o que imiten els videojocs clàssics–, en els quals podrem jugar de forma gratuïta i sense haver de fer cap descàrrega de cap programa ni instal·lar res. Entrar i jugar. Jocs tipus serp, Tetris, de plataformes, de naus espacials, de cartes, de llançament de canastes, de futbol o de billar. Jocs senzills i de dificultat assequible per passar una estona divertida.

Jocs vintage

Però potser aquesta llista que us hem deixat, totalment gratuïta, no us és suficient. El cert és que són jocs de nova creació sense el carisma dels clàssics de fa trenta anys. i potser voleu jugar a jocs com Bomberman, Super Mario, Galaga, Alex Kidd, Donkey Kong o Arkanoid.

Noms clàssics que van enganxar tota una generació i que passem a explicar i detallar a la columna lateral següent. Qui hi vulgui jugar, té opcions en línia, com JuegoTK, Old Game Shelf, Mini Juegos o Juegos Area. Totes aquestes pàgines contenen aplicatius en els quals podrem activar el joc i fer una partida ràpida.

Jocs clàssics

Jocs clàssics, un llistat no definitiu però representatiu. No ens n’hem pogut estar. Al parlar de jocs clàssics hem hagut de fer un exercici de recerca i compressió per parlar de quatre jocs d’aquests que ens van tenir hores enganxats a la pantalla de tub. Era l’inici de l’era dels videojocs populars. També de jocs de llegenda, alguns dels quals ens han acompanyat al llarg de la vida i d’altres que es van quedar en una època que sovint recordem amb certa nostàlgia.

Super Mario Bros: La gran franquícia dels videojocs

Segurament la franquícia més important de la història dels videojocs, que forma part del llistat de jocs clàssics als quals recórrer quan volem fer una partideta ràpida. Obra del Nintendo del 1985, ha tingut tantes versions i adaptacions que ens és impossible poder-ho calcular, malgrat que alguns ho xifren en 150. En tot cas, un gran èxit que va néixer per a l’enyorada Super Nintendo i que ens va presentar Mario i Luigi, que havien de salvar la princesa Toadstool.

Super Mario Bros

Bomberman: Explota, explota, i amaga’t, que rebota

No ens va fer córrer poc, el protagonista d’aquest videojoc. El bomberman havia de col·locar bombes per eliminar enemics i arribar a la porta de sortida del laberint. En cada explosió apareixien millores, com la possibilitat de llençar més bombes o fer-les més potents, amb el resultat de combos explosius que ens feien córrer per la pantalla. Les partides multijugador de Bomberman eren divertidíssimes. Va néixer l’any 1983 i hi ha desenes de versions.

Bomber man

Arkanoid: La barreja perfecta de Pong i Space Invaders

Corria l’any 1987 quan la desenvolupadora Taito publicava Arkanoid, un videojoc dels anomenats Breakout en què el jugador controla una plataforma que ha d’anar destrossant blocs de la part superior de la pantalla fent rebotar una pilota, com si es tractés d’una barreja entre el Pong i l’Space Invaders. Hi ha blocs que són més complicats de fer desaparèixer i d’altres que modificaran la plataforma de joc, fent-la més gran o amb poders destructius més potents.

Arkanoid

Wonder Boy: Quan SEGA va lluitar contra Super Mario Bros

D’aquest llistat, segurament és el joc menys conegut a casa nostra. De format arcade, va aparèixer per a SEGA l’any 1986, i la seva evolució el va convertir en un personatge molt interessant, d’una primera versió a la tercera del 1988, oferint una jugabilitat molt alta i divertida i entorns gràfics molt elaborats. SEGA va tenir, paral·lelament amb Wonder Boy i Alex Kidd, els seus dos grans tòtems de principis dels anys 90, abans que Sonic trenqués esquemes.