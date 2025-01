Les assessories davant el repte de la facturació electrònica obligatòria

Publicat per Redacció Vint-i-dos Verificat per Creat: Actualitzat:

La recent aprovació de la Llei Antifrau i la Llei Crea i Creix suposen canvis importants en el sistema de facturació per a empreses i autònoms. La primera obliga a l'ús d'un software homologat per enviar els registres de facturació a l'Agència Tributària de forma automàtica i instantània, mentre que la segona exigeix la realització de factures electròniques entre empreses i la comunicació de l'estat d'aquestes factures.

Nou paradigma en la relació assessoria-client

Aquests canvis trenquen el model tradicional de comunicació entre client, assessoria i Administració. Ara, l'Administració tindrà una comunicació directa amb les empreses i autònoms, generant certa incertesa en els despatxos professionals sobre com afectarà això a la seva relació amb els clients.

No obstant això, aquesta situació també representa una oportunitat per a les assessories de revisar els seus serveis i potenciar el seu paper d'assessorament i consultoria. Encara que els nous sistemes de facturació facilitin la comunicació, els clients seguiran necessitant el coneixement expert dels despatxos sobre les obligacions fiscals i la gestió administrativa.

El paper clau dels despatxos en aquest període de transició

En aquests moments previs a l'obligatorietat legal de la facturació electrònica, els despatxos professionals tenen una tasca crucial de difusió i formació. Han d'aprofitar per assessorar als seus clients sobre com adaptar els seus negocis a la nova normativa.

A més, és recomanable que les assessories comptin amb recursos tecnològics per oferir una solució completa als seus clients. Idealment, aquesta solució hauria de ser coneguda pels treballadors del despatx per poder donar un suport òptim. Una connexió senzilla i automatitzada entre el software de l'assessoria i el del client millorarà la comunicació i evitarà duplicitats i errors en la informació.

Molts despatxos ja estan treballant en aquesta línia, acotant els seus serveis, diferenciant entre assessorament i gestió, i millorant el control sobre els seus propis negocis. En definitiva, aquest és un moment clau perquè els despatxos professionals siguin promotors de bones pràctiques i facilitadors d'una adaptació exitosa dels seus clients a les noves normatives.

La digitalització de l'Administració

Aquesta transició cap a la facturació electrònica obligatòria s'emmarca en un procés més ampli de digitalització de l'Administració pública. L'objectiu és millorar l'eficiència, reduir el frau fiscal i facilitar el compliment de les obligacions tributàries per part d'empreses i ciutadans.

Altres mesures en aquesta línia inclouen la implantació del sistema Cl@ve per a la identificació i signatura electrònica, l'impuls de la Seu Electrònica com a punt d'accés als serveis telemàtics de l'Administració, o la potenciació de l'ús de la notificació electrònica.

Beneficis a llarg termini

Encara que la transició cap a la facturació electrònica obligatòria pugui suposar alguns reptes inicials, a llarg termini s'esperen importants beneficis tant per a les empreses com per a l'Administració:

Estalvi de costos en impressió, enviament i emmagatzematge de factures en paper

Agilització dels processos de facturació, cobrament i pagament

Reducció d'errors i millora de la seguretat i la traçabilitat de les factures

Facilitació del compliment de les obligacions fiscals i la lluita contra el frau

Impuls de la digitalització i modernització del teixit empresarial

En conclusió, encara que el camí cap a la facturació electrònica obligatòria pugui semblar complex, els beneficis a llarg termini són clars. Les assessories tenen un paper fonamental en acompanyar i guiar als seus clients en aquesta transició, reforçant així la seva posició com a socis estratègics imprescindibles per a les empreses.