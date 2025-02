La Defensa Parental, del lleidatà Ramon Arnó, guanya el primer premi del programa Startup Inspire d'Incibe

La plataforma La Defensa Parental ha estat reconeguda amb el primer premi del programa Startup Inspire, una iniciativa impulsada per l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE). El projecte, del lleidatà Ramon Arnó, centrat en el disseny d'estratègies de ciberseguretat familiar mitjançant tècniques de gamificació, ha destacat entre les propostes presentades en aquesta convocatòria orientada a reforçar la confiança digital.

El projecte premiat ofereix a les famílies eines per desenvolupar una estratègia integral de protecció en l'entorn digital. La plataforma, accessible a través del portal www.ladefensaparental.es , utilitza elements de joc per facilitar l'aprenentatge i implementació de mesures de seguretat adaptades a l'entorn familiar.

El programa Startup Inspire compta amb la col·laboració de Sherpa Tribe, l'Ajuntament de Las Rozas, Las Rozas Innova i Las Rozas Next, entitats que donen suport a aquesta iniciativa que cerca "afermar la confiança digital, elevar la ciberseguretat i la resiliència i contribuir al mercat digital".

Continuïtat al programa d'acceleració

Després d'aquest reconeixement, La Defensa Parental participarà en el programa d'acceleració que començarà l'abril de 2025 a Las Rozas Innova. Aquesta nova fase permetrà a l'equip català continuar desenvolupant la seva proposta innovadora en l'àmbit de la protecció digital per a famílies.

Cal destacar que iniciatives com aquesta resulten especialment rellevants en un context on la seguretat a l'entorn digital esdevé cada cop més necessària, especialment quan afecta als més joves i a l'entorn familiar, un àmbit on la formació i l'accés a eines preventives resulta fonamental.