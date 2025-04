Abans dels memes, dels 'stories' i del TikTok, en aquella Internet primigènia on encara dominaven els mòdems de 56k i l'ADSL era un luxe, va aparèixer un espai que canviaria per sempre la forma d'entendre l'humor digital a l'Estat. L'abril de l'any 2000, quan els dinosaures tecnològics encara campaven per la xarxa, el dissenyador Toni Barragán va crear elRellano amb una intenció tan senzilla com revolucionària: compartir continguts divertits que rebia per correu electrònic.

El que va començar com un simple experiment per aprendre HTML i divertir-se amb els amics, es va convertir ràpidament en un fenomen cultural que avui compleix quasi un quart de segle d'existència. El nom mateix de la plataforma ja evidenciava l'esperit transgressor: en una època on tot eren "portals", Barragán va decidir anar més enllà amb un joc de paraules enginyós, creant un "replà". El seu lema ho deixava clar: "Más allá del portal hay el rellano".

L'era daurada dels continguts compartits per email

Va ser l'època heroica d'Internet: els usuaris començaven a descarregar arxius amb paciència infinita, el Messenger era l'àgora digital i Napster revolucionava el consum musical. En aquest context, elRellano no només va aconseguir popularitat entre els internautes, sinó que va aconseguir la fita de saltar als mitjans tradicionals, amb aparicions destacades a programes com el mític "Crónicas Marcianas" de Javier Sardà.

El contingut que va popularitzar aquesta plataforma representa una arqueologia de l'humor digital. Vídeos curts que avui qualificaríem com a memes, però que llavors eren simplement "coses divertides": el nen Edgar caient d'una branca a un riu, el fenomen "Trololo" del cantant rus Eduard Khil, la filosofia del Fuà, el nen que perd els nervis jugant i destrossa l'ordinador, o els moments més virals de programes com "El diario de Patricia". Tots aquests continguts han quedat gravats a la memòria col·lectiva d'una generació que va créixer consumint aquest tipus d'humor.

La resistència davant l'evolució digital

Amb 25 anys d'existència, elRellano ha aconseguit un fet extraordinari: sobreviure sense adaptar-se completament a les tendències. En un entorn digital que premia la constant innovació, aquesta plataforma s'ha mantingut com un oasi de nostàlgia, preservant l'esperit d'aquella Internet més desenfadada i menys comercial.

La seva presència a les xarxes socials actuals reflecteix aquesta posició singular: el seu compte d'Instagram amb prou feines supera els 10.000 seguidors, una xifra que qualsevol influencer principiant consideraria insuficient. Tanmateix, això no sembla preocupar els responsables del projecte, que continuen fidels a la seva essència original.

La web actual ha evolucionat cap a un disseny més sobri i funcional, però manté l'esperit caòtic original: un llistat pràcticament infinit de vídeos i imatges aleatoris, organitzats per seccions bàsiques i amb alguns elements més comercials, com l'espai de "chollos" que dirigeix cap a botigues en línia afiliades.

Un lloc de culte en l'era de l'abundància digital

En l'actualitat, elRellano competeix en un entorn radicalment diferent del que el va veure néixer. La viralització de continguts ja no depèn de webs especialitzades, sinó de gegants com TikTok, Instagram, YouTube o Twitter/X, plataformes que han industrialitzat i monetitzat el que abans era un hobby de passió. També espais com Reddit, amb els seus subreddits d'humor, han capturat gran part de l'audiència que abans cercava continguts en webs com aquesta.

Tanmateix, el fet que elRellano continuï existint representa una victòria de la persistència. S'ha convertit en el que podríem anomenar una pàgina de culte, un espai de nínxol per als nostàlgics i per a aquells que valoren una aproximació menys algorítmica i més humana a l'humor a Internet.

Aquest portal ha sobreviscut a transformacions tecnològiques majúscules: l'aparició dels smartphones, el domini de les xarxes socials, l'auge i caiguda de formats com els blogs, i l'era actual de continguts ultrabreus i hiperpersonalitzats. Mentre gegants digitals han desaparegut (recordem Terra, Yahoo o MySpace), elRellano continua funcionant amb la mateixa premissa simple: compartir coses divertides.

El llegat d'una forma d'entendre l'humor digital

La longevitat d'elRellano no és casualitat. Representa una forma d'entendre l'humor i la comunitat digital que connecta amb valors fonamentals: simplicitat, autenticitat i diversió sense pretensions. En temps on les plataformes competeixen per captar segons de la nostra atenció amb algoritmes sofisticats, aquest portal ofereix una experiència deliberadament desactualitzada, gairebé com un museu viu d'una altra època d'Internet.

El cas d'elRellano demostra que existeix espai per a propostes que neden contra corrent, que no necessiten milions de seguidors o funcionalitats avançades per continuar sent rellevants per a la seva comunitat. És un recordatori que, malgrat les revolucions tecnològiques, algunes necessitats humanes romanen constants: la de riure, la de compartir moments absurds i la de formar part d'una comunitat amb sentit de l'humor similar.