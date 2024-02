Los partidos se comprometen a revisar las restricciones por la sequía al sector agrario

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los grupos políticos del Parlament acordaron ayer con los agricultores que revisarán las restricciones de agua por la emergencia por sequía declarada hace una semana en Catalunya que afectan a la agricultura y la ganadería. Este es uno de los compromisos que adquirieron con payeses de la Plataforma 6M que habían pasado la noche del miércoles en la Ciudad Condal y que se desplazaron hasta la Cámara Catalana.

“Creemos que se ha hecho una mala gestión del agua”, explicó el representante del Moviment 6F Joan Rius en rueda de prensa en el Parlament. Añadió que los grupos se han comprometido a revisar las restricciones de agua, es decir, “a reconstruir un poco las restricciones o las aplicaciones que se quieren hacer”. Este es uno de los tres puntos que tiene el acuerdo que firmaron los grupos parlamentarios de ERC, PSC, Junts, Comuns, CUP y Cs -todos excepto el PP y Vox- durante una reunión con los agricultores.

Seis pueblos afectados ven inviable que subsistan con la mitad de los recursos hídricos

El acuerdo también incluye una reducción de la burocracia y un acompañamiento administrativo al sector agrario y una agilización del pago de las ayudas a la agricultura, ya que “todavía se deben ayudas del año pasado y se deben ayudas de la sequía del 2022-23”. Según Rius, los grupos parlamentarios se han comprometido a “intentar gestionar estos puntos” y el acuerdo se aprobará de urgencia. Será en formato una propuesta de resolución de apoyo a la agricultura que será debatida en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Mundo Rural del Parlament.Los agricultores que pasaron la noche del miércoles a ayer en Barcelona son los mismos que cortaron la C-16 desde el martes al miércoles: “Desde la Catalunya central se ha decidido que las movilizaciones no van a detenerse hasta que estos acuerdos se hablen en el Parlament y haya tratos firmados”, avisó.

“Podemos estar satisfechos, aunque la lucha no termina, se transforma, y la victoria no existe si no escribimos la historia”, reivindicó y valoró que están satisfechos tras las reuniones que mantuvieron ayer.Mientras los representantes se reunieron con la presidenta del Parlament, Anna Erra, y con los grupos políticos y ofrecieron la rueda de prensa, unos 25 agricultores se concentraron desde las 9.30 horas ante la Cámara, en el parque de la Ciutadella de Barcelona. Aparcaron dos de los tractores ante el Parlament y el resto alrededor del parque.Con todo, el grueso de los agricultores concentrados el miércoles en la ciudad de Barcelona decidió esa misma noche volver a sus lugares de origen.

Más agua para las granjas si se quiere evitar el cierre

Los payeses arrancaron el compromiso de la Generalitat para revisar las limitaciones del 50% de agua destinada a las granjas dentro de las medidas tomadas para luchar contra la sequía en las cuencas internas. Esta decisión ha generado mucha polémica en el sector a la que se han sumado los ganaderos de los seis pueblos del Solsonès, una comarca donde la ganadería es puntal, dentro de esta área. Los municipios afectados son Solsona, Riner, Olius, Pinós, Clariana de Cardener y Navés. Todos ven inviable reducir a la mitad el agua que se consume en las explotaciones y advirtieron que recurrirán todas las sanciones de la Generalitat, que asumen irán llegando. Este porcentaje es excesivo y exigen que el recorte sea similar al estipulado para la industria, de un 25%, al considerar la ganadería un sector fundamental. El alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, cree incluso que la ganadería debería declararse “sector esencial” como en la pandemia de Covid y quedar exento de esta reducción.Por otra parte, el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, se desplazó ayer a Navés y Olius, para interesarse por la afectación de la sequía y reclamó solidaridad con estas poblaciones.