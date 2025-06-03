El Govern trata con un nuevo plan de reducir la plaga de conejos con 1,5 millones en ayudas

❘ lleida ❘El departamento de Agricultura quiere reducir la densidad media de población de conejos hasta los 10 ejemplares por cada 100 hectáreas con actuaciones individualizadas y “quirúrgicas” en las zonas en la que se concentra más sobrepoblación, que actualmente están en el Pla d’Urgell, Urgell y Garrigues, según explicó el director general de Bosques y Gestión del Medio, Jaume Minguell. Añadió que la Generalitat activó ayer el nuevo Plan de Control Poblacional (PCP) para afrontar la superpoblación de conejos en las comarcas de Lleida, que sustituye la anterior declaración de emergencia cinegética, finalizada en abril. El plan se acompaña de una nueva orden de ayudas de 1,5 millones este 2025 estructurada en tres líneas: para la protección de los cultivos, con ayudas de hasta el 80% para la instalación de cierres perimetrales y protectores para cultivos permanentes hasta un máximo de 20.000 euros por beneficiario; ayudas a los cotos para la compra de visores nocturnos y munición, y apoyo económico para servicios profesionales de caza dirigidos a cooperativas, organizaciones de productores y empresas que hagan acciones de caza, sacrificio y retirada, con ayudas de hasta el 80% y un máximo de 50.000 euros. “El nuevo plan es una herramienta que nos permite ordenar de manera global la lucha contra la sobrepoblación de conejos y sus daños. Incluye 147 municipios de Lleida y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2029. Se establecen cuatro niveles de riesgo y sus respectivas actuaciones de gestión “porque no es una situación puntual, sino una problema que afecta al país y que debemos afrontar a medio plazo”, dijo. En el último trimestre se han declarado daños en 2.067 parcelas agrícolas, de estas, 1.295 son cultivos de cereal, 203 de fruta dulce y 105 de almendros. Entre enero y marzo hubo 26.694 capturas por parte de agentes rurales y personal de Forestal Catalana mientras que los cotos de caza comunicaron hasta 112.855 capturas.

Catalunya rechaza las sueltas de depredadores que estudia Madrid

La Generalitat rechaza de plano el plan que comienza a tomar forma en el Gobierno central para soltar depredadores, básicamente lobos, en los parques nacionales con sobrepobblación de ungulados como ciervos, corzos, gamos y jabalíes. Esa medida, en cualquier caso, únicamente podría afectar en Lleida al Parc Nacional d’Aigüestortes, donde la presión de esas especies es netamente inferior a la que se da en otros como Cabañeros o Monfragüe. “No está prevista la reintroducción de ningún gran carnívoro en Catalunya”, señalaron fuentes consultadas de la Generalitat.