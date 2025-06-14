El resultado del porcino repunta hasta los 40 euros por cerdo cebado en el mes de mayo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El sector del porcino se mantiene en una situación cómoda para la producción y, de hecho, ha incrementado sus beneficios por animal en el mes de mayo. Así lo refleja el último informe hecho público por la conselleria de Agricultura. En concreto, sitúa el margen por animal en los 40 céntimos de euro por kilo vivo, lo que supone del orden de 40 euros por animal cebado enviado a matadero.

El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, explica que el resultado se basa en un precio de los piensos y de su materia prima, los cereales, bajos. Representa una mala noticia para los cerealistas, que se están manifestando estos días reclamando medidas ante la crisis de precios que sufren, pero juega a favor de los ganaderos en general. De hecho, el informe apunta que el precio de los piensos se ha abaratado un 2% en el mes de mayo, lo que representa el cuarto mes de caídas. Paralelamente, los precios se mantienen en una tendencia alcista desde el mes de febrero. “Mayo coincide con un mes en el que los precios han tendido al alza y ahora en junio ya van subiendo poco”, explica Saltiveri.

Esta evolución de las cotizaciones es la consecuencia de una oferta de animales que ha tendido a la baja desde el año 2022, aunque Unió de Pagesos apunta que este año se aprecia una cierta recuperación. Además, en Europa también ha bajado el número de animales. Alemania, que era el primer productor europeo hasta que España se adueñó de su liderazgo, ha bajado producción desde que se detectaron en el país los primeros casos de la peste porcina africana, unos focos que se tradujeron en pérdida de mercados de exportación, recuerda Saltiveri. Pero no ha sido el único país en reducir cabaña y explica que también se ha apreciado en otros estados como Países Bajos.

En España, la reducción de la oferta ha llegado de la mano de la cepa conocida como Rosalía de la enfermedad del PRSS (Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino). Se trata de un problema sanitario en la explotación pero que no tiene repercusiones para el consumo porque no se transmite a los humanos.

El informe publicado por Agricultura analiza también datos de carácter interanual y, en este caso, el margen por kilo vivo se sitúa en 33 céntimos por kilo, unos 33 euros por animal cebado que los ganaderos han enviado a las salas de sacrificio. Este menor margen que el mensual se explica por la bajada de precios de venta en comparación con períodos anteriores.

Hay que tener en cuenta que los operadores de Mercolleida han llegado a calificar de históricos los resultados de los ejercicios 2023 y 2024. De hecho, la tablilla llegó a marcar cotizaciones por encima de los dos euros el kilo de cerdo cebado vivo.