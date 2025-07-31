El Gremi presiona al Govern, que defiende los avances en su política

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Representantes del Gremi de la Pagesia expresaron ayer su “malestar” por los “incumplimientos” de los acuerdos alcanzados con el departamento de Agricultura hace seis meses y que sirvieron para desconvocar las movilizaciones con las que los agricultores amenazaron en febrero. Así lo afirmaron después de reunirse en Vic con el conseller, Òscar Ordeig, y los máximos responsables de cada área del departamento para hacer un seguimiento de las medidas acordadas. Las consecuencias de la fauna salvaje es una de las cuestiones que más preocupa a los payeses, que denuncian que las iniciativas llevadas a cabo para controlarla son “insuficientes”. Agricultura defendió, por su parte, que está trabajando en la mayoría de puntos que se acordaron, y que ya han cumplido 8 de los 17, como el plan de choque contra la plaga de conejos o facilitando trámites para disminuir a los productores la carga burocrática. Pese a reconocer los esfuerzos que está llevando a cabo Agricultura, desde el Gremi afirmaron que se “sienten igual que hace seis meses” porque “muchos de los trámites para impulsar sus demandas se encuentran en curso”. En este sentido, solicitaron también el apoyo de otras consellerias para agilizar la labor que están llevando a cabo desde Agricultura.