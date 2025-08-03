La agricultura genera la mitad de contratos de las empresas de trabajo temporal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El sector agrario y la industria agroalimentaria son los dos grandes clientes de las empresas de trabajo temporal (ETT) en la provincia de Lleida, que recurren a sus servicios para cubrir puestos de trabajo para los que no encuentran personal por otras vías. Así lo pone de manifiesto el último informe hecho público por el departamento de Empresa y Trabajo del pasado año. En concreto, las ETT cerraron el 2024 con 37.747 contratos de puesta a disposición, una cifra que representa un repunte del 5,58% con respecto a 2023. De ellos, prácticamente la mitad correspondieron al sector agrario, con 18.873. Esta cifra representa un ligero descenso sobre el año anterior, cuando se alcanzaron los 19.295. En esta reducción no hay que ver una tendencia, sino que hay que relacionarla directamente con el volumen de producción de cada campaña. Por ejemplo, entre 2022 y 2023 creció un 2,75%.

Tras el campo, la industria agroalimentaria es la segunda actividad que más recurre a estas ETT. En concreto, el año pasado alcanzaron los 6.138 contratos después de crecer un 20,68% con respecto a los 5.086 del ejercicio anterior. Esta industria se caracteriza en muchas ocasiones por tener puntas de producción que deben afrontar de manera rápida.

El sector comercial, otro de los puntales en la economía de Lleida, cierra el top tres de los mejores clientes de las ETT, con 5.147 contrataciones el año pasado, un 8,49%, en el caso del comercio al por mayor, a los que se sumen otros poco más de 400 de comercio al detalle. El resto de las actividades económicas tienen un peso muy inferior, aunque destacan los casos de las empresa del caucho y plástico (1.303), los almacenes y afines al transporte (1.014) y del metal (725).

El grueso de estos contratos, 23.912, se hacen bajo la fórmula de circunstancias de la producción, picos que justifican la eventualidad, seguidos de los fijos discontinuos, con 13.129, en los que se deben cubrir empleos por un período que se repite año a año, según los datos de la conselleria.

Las ETT gestionan uno de cada cuatro contratos en Lleida

Empresas y trabajadores suscribieron el año pasado en Lleida un total de 143.004 contratos, de los que 37.747 correspondieron a la actividad de las ETT en la provincia. Es decir, que las empresas de trabajo temporal gestionan algo más de una cuarta parte, en concreto el 26,39%, dato que refleja su importancia que tienen para el mercado laboral de las comarcas leridanas.

Dos tercios de las personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social en empresas de trabajo temporal son hombres. En concreto, el año pasado fueron 2.175 en la provincia, frente a 997 mujeres.

En el caso de las edades, los datos del conjunto de Catalunya desvelan que la mayoría son jóvenes. El grupo que engloba más trabajadores es el de 20 a 24 años (8.861), seguido de quienes aún no han llegado a la treintena (7.484) y quienes tienen de 30 a 34 años (6.326). Paulatinamente va bajando el número de trabajadores a medida que sube la edad.