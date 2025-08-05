Denuncian fraude en bajas de paternidad de temporeros

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Junts denunció ayer un aumento de fraudes en las solicitudes de permisos de paternidad de temporeros en el sector agrario y ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para atajarlo. Según explicó el diputado leridano Isidre Gavín tras una reunión con organizaciones agrarias y Afrucat, se han detectado documentos no válidos por consulados o embajadas como exige la ley, y casos en los que los beneficiarios del permiso trabajan en otras explotaciones durante su baja.

Por ello, propone reforzar los controles: exigir que la documentación esté validada oficialmente y que, si el hijo ha nacido en el país de origen, el trabajador se desplace allí para ejercer su derecho. La normativa actual ya establece que estas situaciones deben estar acreditadas por un certificado de nacimiento y otro documento expedido o validado por el consulado o la embajada correspondiente. Junts cree que debe aplicarse el mismo nivel de exigencia a los trabajadores que a las empresas, y que no se puede subvencionar una baja si no se destina realmente al cuidado del menor.

Desde Afrucat, Unió de Pagesos, Revolta Pagesa y el apoyo de JARC, aunque no asistió a la reunión, se remarcó que los agricultores se ven obligados a aceptar y tramitar bajas con documentos que a menudo resultan dudosos, sin tener capacidad para verificar su autenticidad, mientras que el presidente de Asaja, Pere Roqué, denunció que el número de casos sospechosos se ha disparado desde 2022. “No estamos en contra de las bajas, estamos en contra del fraude”, insistió, que dijo que el coste para una pequeña explotación puede superar los 7.000 euros entre cotizaciones y sustituciones.

Gavin admitió que esta iniciativa busca presionar al Gobierno español, con quien no han logrado avanzar en la negociación de medidas, aunque están abiertos a enmiendas o alternativas si reconoce el problema y actúa.