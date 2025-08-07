Unió de Pagesos recurre a la Audiencia Nacional el “pacto” de precios de la leche

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos, con Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución del 11 de junio de 2025 por la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que dictaba no iniciar ningún procedimiento sancionador y archivar la denuncia presentada por estas organizaciones agrarias contra varias cadenas de distribución por la supuesta concertación de precios de la leche. En su denuncia ante la CNMC en junio de 2022, acusaba a tres cadens de replicar sistemáticamente los cambios de precio de la leche UHT de marca blanca desde el 2018, siendo idéntico en todas las categorías (entera, semidesnatada y desnatada), lo cual supondría una posible práctica anticompetitiva.

Durante tres años, pese a la insistencia del sindicato, la CNMC “ha mantenido el expediente inactivo, sin hacer ninguna investigación, a pesar de las diversas denuncias y ampliaciones de denuncias presentadas por Unió de Pagesos y otras entidades entre 2022 y 2024, así como la aportación de evidencias adicionales sobre el uso de estas prácticas por parte de la gran distribución y el impacto en los precios percibidos por los ganaderos”, afirma UP.