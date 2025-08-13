El temporero de Alcarràs falleció por un golpe de calor, según el primer informe de la autopsia

Un temporer de la fruita a Lleida en una imatge d'arxiu.Jordi Echevarria

La firma de trabajo temporal que contrató al temporero de 61 años muerto el lunes por la tarde en Alcarràs, Empleo Express, ha lamentado "el accidente laboral" y explica que había cedido el trabajador a "una empresa usuaria".

Además, indica que desde el primer momento ha puesto todos sus medios a disposición de las autoridades laborales y que colabora "de forma plena y activa" en la investigación que tiene que aclarar las circunstancias del "trágico suceso".

También asegura que el trabajador había recibido la formación e información "necesarias" en materia de prevención de riesgos laborales, en coordinación con la empresa usuaria, "de acuerdo con la normativa vigente".

Por otra parte, según ha podido saber SEGRE, la víctima habría dicho que "se encontraba mal" y pidió a sus superiores marcharse a casa, pero le respondieron que "descansara en una sombra", según explicaron compañeros del temporero a su hijo.

Murió por un golpe de calor

Según el primer informe de la autopsia, al que ha tenido acceso SEGRE, el temporero falleció por un golpe de calor.

