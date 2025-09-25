Ropa de colores, comida y agua: los mejores consejos de los Bomberos para ir a buscar setas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El caso del hombre desparecido a Abella de la Conca, en el Pallars Jussà, ha provocado que mucha gente se pregunte cómo pueden prevenir estas situaciones a la hora de ir a buscar setas en la montaña. Es por eso que los expertos ya se han apresurado a explicar cuáles son las mejores medidas para no perderse buscando setas.

Pues bien, los Bomberos lo tienen muy claro. Según ellos, algunas de las precauciones que se tienen que tomar son las siguientes:

Comprobar la previsión meteorológica para evitar el mal tiempo.

Informarse con anterioridad de la zona si se desconoce.

Llevar ropa adecuada y cómoda, comida y agua. La ropa de colores vivos facilita la localización en caso de pérdida.

Llevar móvil o GPS para ser localizables más fácilmente.

Es muy importante no ir solo y mantener siempre el contacto visual o verbal con los compañeros.

Tomar puntos de referencia como caminos y el sitio donde se ha aparcado.

Adaptar la actividad a la condición física y edad.

Cuando el día es más corto, planificar el retorno para volver antes de que se haga oscuro.

En caso de desorientarse, los Bomberos insisten en que lo más importante es llamar al 112 para poder tener ayuda desde cualquier punto de la montaña.