Presseguer deja Fruits de Ponent para dirigir el parque Agrobiotech

Josep Presseguer, hasta ahora director general de Fruits de Ponent, será el nuevo gerente del parque Agrobioetch de Lleida, ubicado en Gardeny. El consejo de administración acordó ayer su nombramiento por unanimidad, en una sesión extraordinaria, y después de un proceso de selección en el que los aspirantes han tenido que superar tres fases establecidas en las bases de la convocatoria. Relevará a Miquel Aran, que deja el cargo por jubilación.

El consejo valoró especialmente la experiencia de Presseguer en la gerencia de empresas y administraciones públicas, así como su conocimiento del sector agroalimentario de Lleida, elementos que considera claves para liderar el parque como ‘hub’ agroalimentario y tecnológico de referencia en Catalunya. El contrato tendrá una duración de cuatro años, que puede prorrogarse otros cuatro.

El flamante gerente de Agrobiotech afirmó a este diario que encara esta nueva etapa “con mucha ilusión porque es una manera de seguir trabajando por Lleida” y con el objetivo de “hacer del parque un revulsivo que consolide a Lleida como capital de referencia en investigación para que se pueda aprovechar el territorio”.

Presseguer dirigía Fruits de Ponent desde enero de 2014 y era codirector general de Novacoop Mediterrània desde enero de este año. En el ámbito institucional, desde 2007 fue concejal y teniente de alcalde en la Paeria durante la alcaldía de Àngel Ros. Previamente, ocupó cargos en la conselleria de Agricultura, primero como jefe de gabinete cuando Antoni Siurana era conseller y después como director general con Jordi William Carnes. Tambien fue vicepresidente de la Diputación, gerente de Fòrum 2001 y ha estado vinculado a entidades como Mercolleida, Indulleida, Prodeca, Forestal Catalana y el Consell Català de la Producció Integrada, entre otras.