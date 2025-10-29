Los desafíos del sector fitosanitario, en la UdL

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida se convirtió ayer en el epicentro del sector fitosanitario con la celebración de la sexta edición del Tecfito Summit, un evento en el que expertos de diversas áreas compartieron sus conocimientos sobre los desafíos que debe afrontar el sector, con las nuevas tecnología, como la Inteligencia Artificial, y las nuevas regulaciones como los grandes factores que están redefiniendo el sector. La aplicación más eficiente de los productos en el campo fue uno de los ejes que centraron varias de las ponencias, como la que ofreció el coordinador del grupo de investigación en AgróTICa de la UdL, Àlex Escolà, que explicó los beneficios de utilizar la tecnología para optimizar el proceso de aplicación de fitosanitarios y así lograr una agricultura más eficiente y sostenible.