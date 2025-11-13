Comienza la vacunación en Aran del ganado contra la dermatosis

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El viernes comenzó en la Val d'Aran la campaña de vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa, enfermedad que afecta al bovino, con un total de cinco explotaciones vacunadas. A lo largo de los próximos días se prevé que la vacunación llegue a todo el censo bovino de Aran, que es de cerca de un millar de cabezas de ganado, según informó ayer el Conselh Generau d'Aran. El departamento de Agricultura ha establecido una nueva zona de restricción adicional para controlar la difusión de esta enfermedad vírica, que afecta exclusivamente al ganado bovino. La ampliación de esta zona, que incluye la Val d'Aran, tiene como objetivo detener la expansión del virus y proteger al conjunto del sector ganadero catalán, hasta cubrir un total de 23 comarcas y un censo aproximado de 370.000 cabezas de ganado. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, confirmó el viernes que Catalunya dispone ya de las dosis necesarias para completar la vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa en todas las comarcas afectadas y de riesgo.