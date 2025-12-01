China limita la prohibición de importaciones de cerdo a la provincia de Barcelona y, por lo tanto, no afectarían a Lleida

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha confirmado este lunes por la noche que China ha acotado la prohibición de importaciones de carne de cerdo española por la Peste Porcina Africana (PPA) exclusivamente en la provincia de Barcelona, por lo tanto, en este caso Lleida no estaría afectada. Según ha explicado Planas, el gigante asiático ha aceptado la regionalización que establece el convenio bilateral firmado hace aproximadamente tres semanas. Esta decisión llega mientras continúan las investigaciones sobre el brote detectado a Collserola, donde hay "varias muestras" en proceso de examinación, aunque de momento sólo se han confirmado dos casos positivos dentro de la zona delimitada de seis kilómetros.

El ministro se ha mostrado satisfecho por la decisión de China, teniendo en cuenta que el gigante asiático absorbe un 42% de las exportaciones porcinas españolas fuera de la Unión Europea. Planas ha especificado que en el 2024 España vendió 550.674 toneladas de carne de cerdo a China.

También ha explicado que de los 104 países donde se exporta carne de cerdo española, 24 aceptan la regionalización y 20 la rechazan. Estos prohíben la importación de carne de cualquier punto de España. Con respecto a los otros 24, la regionalización no es estándar, y hay, como China, que lo acotan en la provincia, y otros que establecen otros perímetros.

De hecho, el convenio firmado hace tres semanas en virtud del cual China acepta la regionalización provincial se ha estado negociando durante diez años, según han explicado fuentes del Ministerio. Estas fuentes no descartan que en un futuro se pudiera hablar de una limitación diferente, pero han descartado hacerlo en el contexto actual.

Planas ha dado estos datos a la vez que ha querido transmitir un mensaje de seguridad para el consumidor, reiterando que la PPA no tiene afectación sobre la salud humana. También ha celebrado que la Generalitat haya pedido la ayuda del UME para actuar sobre el brote, que ha destinado 117 efectivos a la zona, y ha subrayado que el objetivo "claro" es delimitar la zona y evitar la extensión de la enfermedad.

En este sentido, fuentes del Ministerio se han mostrado molestos por el hecho de que durante el fin de semana ha habido personas que no han atendido la prohibición de acceder a Collserola, y han asegurado que en la Generalitat están preocupados por este hecho.

Los protocolos sobre la enfermedad establecen que España ha perdido la condición de país libre de PPA, y que para volver a conseguir el estatus tienen que pasar doce meses desde el último positivo. En este contexto, Planas ha querido destacar la actuación "ejemplar" del sector y también de la administración, porque acumula la experiencia del brote de los años 90.

Con respecto a posibles indemnizaciones, Planas ha subrayado que, de momento, "no estamos aquí", y ha situado la prioridad, primero, al acabar con el foco, y después al mantener abiertos "tantos mercados como se pueda" fuera de la Unión Europea. Después de eso "veremos las afectaciones económicas y acudiremos a los mecanismos previstos en la UE", ha remachado.