Mercolleida rebaja 10 céntimos la carne de cerdo debido a la crisis de la peste porcina africana

En el marco de la crisis provocada por la Peste Porcina Africana (PPA), Mercolleida ha decidido rebajar diez céntimos el precio del kilogramo de la mayoría de carnes de cerdo. La lonja leridana ha tomado esta decisión después de una serie de reuniones extraordinarias celebradas este lunes para analizar el impacto al mercado porcino de los casos de PPA detectados el viernes 28 de noviembre de 2025 en la demarcación de Barcelona.

Les juntas de precio del cerdo de engorde, de la cerda y del cochinillo se han reunido este lunes de manera extraordinaria para analizar la situación del mercado porcino después de los casos de PPA detectados el viernes pasado en la demarcación de Barcelona, y en estas reuniones se ha acordado revisar las cotizaciones del 27 de noviembre y establecer nuevas para la semana en curso.

Así, el cerdo selecto, el cerdo de Lleida o normal y el cerdo gordo bajan diez céntimos por kilo, al igual que lo hace el precio de la cerda. El cochinillo de 20 kilos de precio base Lleida baja cinco euros, de 36 en 31.

En concreto, el cerdo selecto pasa de 1,312 euros el kilo en 1,212. El cerdo de Lleida o normal paso de 1,300 en 1,200. El cerdo gordo baja de 1,288 euros el kilo en 1,188. Y la cerda paso de 0,580 euros el kilo en 0,480. Todos los precios son de referencia, no vinculantes y sujetos a negociación individual.