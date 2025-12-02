Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“El agricultor de secano también necesita protección”, sostiene Carol Aixut, responsable de Medio Ambiente de UP, una de las organizaciones agrarias convocantes de la protesta de ayer contra la gestión de las zepas.

“El payés es el principal gestor de la biodiversidad, porque vive en el territorio, pero la aplicación de leyes agrarias elaboradas con perspectiva urbanita nos ha llevado a esto”, añade. ¿Y qué es esto? Básicamente, perdida de población y de explotaciones agrícolas y ganaderas en las zonas rurales de Lleida, por las trabas que se encuentran los proyectos de implantación o de ampliación en esas áreas protegidas, y la imposibilidad de gestionar la incorporación de jóvenes a la actividad.

“Esa es la razón de la protesta. Llevamos veinte años luchando y cualquier proyecto se da de golpe con la pared. Todo son trabas”, explica. “Y veinte años después no se ha creado el órgano rector que debería gestionar cada zepa y arbitrar las medidas para la convivencia de la conservación y la agricultura”, anota, “con la participación de los payeses, los conservacionistas, los científicos y otros colectivos”.

“Hay una normativa, pero a todo se dice que no. El problema es la interpretación de la norma. Lo que queremos es que haya una convivencia entre agricultura y conservación, que se pongan en marcha los órganos rectores y que haya una interpretación razonable de la normativa a la hora de aplicarla”, resume, para “evitar el abandono de las explotaciones y de los pueblos”.