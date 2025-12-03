Pueblos Vivos denuncia falta de bioseguridad en la planta de biogás de la Sentiu y pide que se pare el proyecto

Recreación de Pobles Vius de la planta de biogás de la Sentiu y de la distancia hasta una granja existente.Pueblos Vivos / ACN

La plataforma Pobles Vius - Aturem el Macrogàs ha denunciado formalmente la aprobación de la resolución de autorización ambiental para la planta de biogás proyectada en la Sentiu de Sió (Noguera). Según la entidad, el proyecto impulsado por Sentiu Bioenergy SL no cumple con las garantías mínimas de bioseguridad necesarias y resulta especialmente preocupante que se haya tramitado en plena situación de alerta sanitaria por la peste porcina en el territorio catalán.

Los activistas señalan que el proyecto contempla el tratamiento de deyecciones ganaderas y 20.000 toneladas anuales de restos de animales muertos, materiales que consideran de alto riesgo para la propagación de esta y otras enfermedades. La plataforma ha manifestado su indignación por lo que califican de aprobación irresponsable en un contexto de "triple riesgo epidemiológico", refiriéndose a los focos activos de dermatosis nodular y gripe soltar, además de los casos ya detectados de peste porcina.

Así, consideran que la aprobación de la planta, que se basa "en el movimiento masivo de purines, residuos orgánicos y cadáveres sin control estricto supone un riesgo grave para la salud animal, la salud pública y la economía ganadera".

Con respecto a la bioseguridad, remarcan que la planta no cumple las distancias mínimas establecidas, ya que se situaría a 460 metros de una explotación existente de terneros. La distancia de bioseguridad está fijada en 500 metros en estos casos.

Por otra parte, dicen que los 31.000 camiones anuales que tendrían que aprovisionar la planta circularían a 230 metros de esta explotación existente, hecho que "incrementaría de manera notable el riesgo sanitario asociado al movimiento de vehículos y materiales potencialmente contaminantes".