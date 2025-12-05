El porcentaje de positivos de peste porcina sobre los cadáveres de jabalíes analizados “ha bajado una barbaridad”, según el Govern

Cartel sobre las restricciones para evitar la propagación de la peste porcina africana en el Parque Natural de la Serra de Collserola.Gemma Sánchez Bonel / ACN

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha afirmado que el porcentaje de positivos de Peste Porcina Africana (PPA) que se detectan entre los cadáveres de jabalíes recogidos “ha bajado una barbaridad”. En una entrevista en ‘Catalunya Ràdio’, Ordeig ha defendido que se está haciendo “lo que toca” con el fin de evitar la propagación. Con respecto al tipo en el papel de la Comisión Europea, Ordeig ha asegurado que sí que tienen autorización para eliminar jabalíes de forma controlada, desde un punto subido y con silenciador en el segundo radio de 6 a 20 kilómetros del foco pero no en el primero para no asustarles. “El jabalí tiene muy buen oído y olfato, por cualquier amenaza o estrés se puede ir muchos kilómetros lejos”, ha dicho.

“Nos fue muy bien que viniera ayer la Comisión Europea porque nos dijeron que los países que mejor lo han hecho lo habían hecho así. Nos pidieron mucha prudencia con las actuaciones del foco porque se podría crear un desastre, un gran ruido, una gran presión,” ha dicho.

El conseller ha afirmado que se están reforzando las medidas de bioseguridad en las explotaciones de toda Catalunya y ha añadido que esta semana “se volverá a hacer una nueva tanda de controles con PCR” a las 39 granjas de la zona afectada por el brote.

El conseller ha afirmado que se está “peinando” intensamente la zona y haciendo “varias pasadas” y ha dicho que es una “buena señal” que los últimos animales que se están analizando el total de positivos que se ha detectado es “un porcentaje si no cero casi cero”. “El porcentaje de positivos respecto de los cerdos que estamos encontrando ha bajado una barbaridad, la gran mayoría de animales que estamos analizando son negativos y eso es un buen indicador”, ha afirmado.

Ordeig también se ha referido a la aclaración de la Comisión Europea, que este jueves afirmó que no es la responsable de dar permisos en los agentes rurales para poner trampas a los jabalíes, tal como habían dicho algunos agentes. En concreto, el conseller ha dicho que la normativa de la Comisión Europea, española y catalana marca que se pueden hacer unas actuaciones en el primer radio de 0 a 6 kilómetros y otras al radio de los 6 a los 20 kilómetros.

En concreto, el conseller ha afirmado que en el segundo radio de actuación –de 6 a 20 kilómetros del foco– ya se utilizan trampas y jaulas y abatiendo jabalíes de forma controlada, siempre desde puntos de vigía y con silenciadores para no echarlos. En cambio, no se están haciendo estas actuaciones en el primer radio de actuación, de los 0 a los 6 kilómetros para evitar que puedan salir de la zona y propagar la enfermedad.

“Eso es lo que compartimos ayer con el Ministerio y con la Comisión Europea, y por lo tanto y que ya acordamos que lo estábamos haciendo bien ya tenemos autorización para actuar con silenciadores en determinadas zonas del radio entre 6 y 20 kilómetros”, ha afirmado. El conseller ha insistido en que “se pueden matar (jabalíes) con unas condiciones muy particulares sobre todo con el objetivo de no asustar” a un animal con “muy buen oído, muy buen olfato y que por cualquier ruido, cualquier amenaza, cualquier situación de estrés, puede hacer que se vaya kilómetros lejos”.

Según ha apuntado el conseller, la Comisión Europea avisó de que había que ir con mucha prudencia “para evitar un desastre” con las actuaciones del foco teniendo en cuenta la experiencia de los otros países que habían tenido un brote de PPA.

El conseller ha asegurado que el riesgo cero no existe pero ha afirmado que si la fauna está “bien gestionada” y el bosque también “se minimizan el riesgo de propagación de enfermedades”.