Investigan si la peste porcina de Catalunya ha salido de un laboratorio

El Ministerio de Agricultura ha anunciado este viernes la apertura de una nueva investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Collserola, tras haber recibido el informe del laboratorio de referencia de la UE. El estudio, que secuencia el genoma del virus y lo compara con otros brotes detectados en Europa, indica que todos los virus que circulan actualmente en la UE no pertenecen al mismo grupo genético que el del caso catalán, que es “muy similar” al grupo que circuló a Georgia en 2007.

“La cepa del virus Georgia 2007 es un virus de referencia que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en instalaciones de confinamiento para llevar a cabo estudios del virus o para evaluar la eficacia de las vacunas”, apuntan.

Los Mossos también investigarán el origen del brote de peste porcina

Los Mossos d'Esquadra iniciarán una investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana detectado en Cataluña, tras el informe de la Unión Europea (UE) que apunta a la posibilidad de que su origen pueda estar en un laboratorio. Así lo ha dicho este viernes en rueda de prensa el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, que no ha descartado que el virus haya podido salir de un laboratorio, como el del Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA), por ejemplo.

"El informe no es concluyente, hay varias opciones abiertas, el informe no descarta nada", ha explicado Ordeig, quien ha pedido prudencia ante estas nuevas revelaciones y no añadir ruido ante un panorama todavía incierto.

El conseller también ha explicado que su departamento abrirá un expediente informativo para analizar "información muy técnica" proveniente del informe del laboratorio de referencia de la UE, para ir "estrechando el cerco" sobre el origen del contagio.

El Govern extiende la prohibición de acceso al medio natural por la PPA a un total de 91 municipios hasta el 14 de diciembre

Por otra parte, el Govern ha decidido extender hasta el 14 de diciembre la prohibición de acceso al medio natural por la peste porcina africana (PPA) al listado de 91 municipios que publicó la Comisión Europea (CE). Según han explicado fuentes del departamento de Agricultura, la resolución se ha publicado este mismo viernes en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). De esta manera, quedan prohibidas las actividades de ocio, caza y forestales.

Por otra parte, el ejecutivo catalán ha decidido cambiar de nomenclatura y ahora diferencia entre la zona de alto riesgo, que incluye 12 municipios, y la zona de bajo riesgo, donde hay 79 municipios. Así, abandona el sistema de radios para que la población tenga más claro dónde no puede ir.