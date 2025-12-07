Los Agents Rurals ya capturan jabalíes en el segundo radio de peste porcina con la ayuda de trampas y drones

Publicado por agencis Creado: Actualizado:

El subinspector y jefe de Àrea Grups Especials de Agents Rurals de la Generalitat, Lluís Pallarès, ha explicado que el cuerpo ya trabaja en capturas de jabalíes en el segundo radio del brote de peste porcina africana, entre los 6 y 20 kilómetros del origen del brote, la zona que se ha definido como de bajo riesgo.

En declaraciones a '3Cat', este domingo, ha dicho que la prioridad es el radio de 6 kilómetros, pero que "hace ya un par de días que esta área se da por revisada" y ha dicho que se trabaja en el segundo radio con la ayuda de drones y unidades caninas porque la zona tiene una densidad de vegetación elevada. También se han colocado trampas para la captura de los animales, que permiten capturar a grupos sin llegar a dispersarlos: "Es mucho más importante evitar la dispersión antes que empezar cualquier captura", ha remarcado.

Ha añadido que se están preparando intervenciones nocturnas por si es necesario para capturas jabalíes con armas de fuego equipadas con silenciador para evitar la dispersión.

Preguntado por una posible ampliación del radio de acción ha explicado que si aparece algún jabalí muerto fuera del radio que el laboratorio establece como positivo "la respuesta automática es ampliar el radio" y empezar de nuevo con la prospección del terreno por cuadrículas. Sobre las distancias establecidas para estos radios ha apuntado que es el comité de expertos de la Comisión Europea quienes visitan los focos declarados en Europa y establece los radios.

Procedimiento con jabalíes muertos

En referencia al proceso que se sigue al encontrar nuevos jabalíes muertos ha dicho que si es dentro de la zona infectada, aunque se tenga la certeza de que el animal ha sido atropellado, se desplaza un equipo de extracción para retirar al animal con las medidas de bioseguridad por tal de que sea analizado. "Todos estos animales nos dan información, aunque sea fuera de la zona de riesgo, de cual es el estado de la población y nos puede ayudar a ver si hay algún nuevo positivo", ha aclarado. Por otra parte, ha destacado que la colaboración institucional es "fantástica" y ha agradecido el trabajo de los cuerpos desplazados.