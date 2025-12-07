Sin nuevos positivos fuera de la zona inicial del brote de peste porcina, con trece jabalíes infectados

Uno de los accesos a Collserola, precintado por el brote de peste porcina africanaBlanca Blay / ACN

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha asegurado este domingo que no hay "ningún nuevo positivo" de peste porcina Africana (PPA) fuera del radio inicial y que se mantienen los 13 casos confirmados del centenar analizado, dentro del perímetro de 6 kilómetros en Cerdanyola del Vallès. Así lo ha asegurado en una atención a los medios desde la sede del departamento en Lleida.

Ordeig, durante la comparecencia de este domingo en Lleida.ACN

Ordeig ha defendido que se ha alcanzado el objetivo principal que era la contención del brote. Además, ha pedido "tiempo" para investigar y ha garantizado que la auditoría del IRTA de las instalaciones que utilizan el virus dentro del radio de 20 kilómetros contará con los "máximos especialistas" en bioseguridad en el ámbito catalán, español y europeo.

No se harán vaciados sanitarios en las explotaciones del radio

Según el Govern, por recomendación expresa de la Comisión Europea no se harán vaciados sanitarios en las explotaciones afectadas. La capacidad total de las granjas situadas en el radio es de 80.000 animales, pero el censo actual es de 61.500 animales. De estos, 35.600 animales son de engorde y se destinarán a matadero de manera gradual.

Hay que recordar que todos los animales han resultado negativos y que y no hay ningún riesgo para el consumo. El Departamento garantizará la salida ordenada a los mataderos y reforzará las medidas de bioseguridad.

Cumplimiento de las medidas y prohibiciones por parte de la ciudadanía

Durante el fin de semana se ha registrado un alto grado de cumplimiento de las restricciones vigentes, según ha explicado Ordeig. El teléfono 112 ha recibido más de 1.400 avisos relacionados con avistamientos de jabalíes y otras incidencias.

Se recuerda que está prohibido realizar actividades de ocio en el medio natural dentro del radio afectado, con las excepciones de acceso a viviendas, actividades económicas en espacios cerrados, restaurantes e instalaciones deportivas.

El Govern mantiene como objetivo prioritario contener la enfermedad dentro del radio de 6 km y evitar que llegue a las granjas.