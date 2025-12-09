Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La peste porcina africana está causando pérdidas económicas que ascienden a 24 millones de euros semanales en el ámbito estatal, según han alertado Unió de Pagesos y ASAJA. Ambas organizaciones agrarias consideran "insuficientes" las ayudas de 10 millones de euros -ampliables a diez más- anunciados recientemente por el Govern de la Generalitat. Los representantes del sector porcino han manifestado esta preocupación después de una reunión celebrada este martes en el Palau de la Generalitat, donde también han exigido medidas inmediatas para reducir la población de jabalíes, considerados los principales vectores de transmisión de la enfermedad.

"Cataluña y España tienen un problema muy grave que nos ha provocado esta peste porcina africana", ha declarado Pere Roqué, presidente de ASAJA Cataluña, que ha apuntado directamente contra el jabalí. "Por culpa de un jabalí tenemos un desastre económico de 24 millones de euros semanales, aunque el sector ha hecho todo el trabajo con la bioseguridad de las explotaciones porcinas", ha querido dejar claro al presidente de Asaja Catalunya, que también ve "limitadas" las ayudas de 10 millones anunciadas por la Generalitat. "Bienvenidos este dinero, pero hará falta más", ha pronosticado Roqué, que igualmente ha confiado en los 50 millones previstos a través del ICF o las ayudas que puede impulsar el Ministerio de Agricultura a partir de los préstamos ICO.

El presidente de Asaja Catalunya ha manifestado que el objetivo es que ninguna granja tenga que cerrar ni ningún ganadero tenga que terminar por este brote de peste porcina africana. "Se tiene que ser muy consciente de que eso ha sido provocado por un tercero, el jabalí, y lo que se tiene que hacer es matar a toda costa jabalíes", ha reiterado el presidente Roqué. "A todo el mundo que lo tenga claro, lo siento mucho y sé que hay muchas entidades animalistas y ecologistas encima nuestro", ha reconocido. "Lo que no podemos hacer es perder ni una granja por culpa del jabalí. Y eso el sector lo tiene claro", ha sentenciado el presidente de Asaja Catalunya.

"Lo que sí que queremos felicitar es la rapidez de la actuación de todo el mundo y por haber podido contener el foco en la zona de Collserola", ha añadido el responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, que ha hecho un "balance positivo" de estos 10 días de peste porcina africana en Cataluña, sin ninguna entrada en las granjas. "Ahora el trabajo se tiene que concentrar en dar el máximo apoyo al sector y reabrir todos los mercados posibles en el exterior", ha reflexionado en voz alta Saltiveri, que igualmente se ha mostrado partidario de reducir drásticamente la población de jabalíes a Cataluña. "Hay que evitar sustos en el futuro. Cuanta menos fauna salvaje tengamos, menos riesgo habrá", ha concluido el responsable del sector porcino de Unió de Pagesos.