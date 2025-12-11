Dos vendedores de Lleida, entre los ganadores del premios PronosPorc 2025

Todos los ganadores y las autoridades presentes hoy en la Llotja de Lleida.Mercolleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los leridanos Josep Maria Cortasa, de Ramaderia Cortasa, y Llorenç Casals, de Ganados Casals, se han proclamado ganadores de la decimoquinta edición de los premios PronosPorc 2025, junto con Juan Pedro Florido, de ElPozo Alimentación. La ceremonia de entrega de estos reconocidos galardones del sector porcino ha tenido lugar hoy en el Palacio de Congresos la Llotja de Lleida, en un acto organizado por Mercolleida que ha reunido a los principales representantes del sector.

Los premios PronosPorc, que llegan a su decimoquinta edición, reconocen a los mejores analistas del mercado porcino de España a partir de los pronósticos realizados durante las reuniones semanales celebradas en las instalaciones de Mercolleida. En esta ocasión, Juan Pedro Florido ha sido galardonado con el PronosPorc de Oro en la categoría de Cerdo de Engorde, mientras que Josep Maria Cortasa ha obtenido el máximo reconocimiento en la categoría de Lechón, y Llorenç Casals ha sido premiado en la categoría de Cerda.

El papel de Mercolleida en el sector

Les cotizaciones semanales que establece Mercolleida son el resultado de encuentros entre productores, mataderos y comercializadores más representativos del sector porcino español. Estas reuniones permiten establecer precios de referencia utilizados en más del 90% de las transacciones de cerdos a nivel estatal.

Mercolleida fue reconocida el año 2023 como Lonja de Referencia estatal del mercado porcino y de otros sectores como el de los cereales, formando parte del registro nacional de lonjas de referencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Un sistema de reconocimiento basado en el análisis

Para determinar a los ganadores de los premios PronosPorc, los miembros de las Juntas de Precios entregan semanalmente su pronóstico sobre la cotización final de la sesión. A lo largo de las 52 semanas del año, aquellos analistas que han acertado más veces la cotización han sido los premiados.

Los galardones de hoy, con sello leridano

Siguiendo la línea empezada el año pasado, Mercolleida ha querido dar continuidad a la artesanía local en estos premios y ha vuelto a confiar en la artista leridana Monti Mateu Costa. Esta reconocida ceramista y escultora, con una larga trayectoria profesional, ha diseñado los galardones exclusivos para la edición de este año.