El Govern busca fórmulas para reducir a la mitad la población de jabalíes en Catalunya

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, anunció ayer que el Govern constituirá una Taula del Senglar, un organismo de gobernanza que estará formado por administraciones y sector –incluidos cazadores–, y que tendrá el objetivo de estudiar cuáles son las mejores medidas a aplicar para reducir a la mitad la población de entre 125.000 y 180.000 jabalíes que se calcula que hay en Catalunya dependiendo de la época del año. Esta Taula será del mismo tipo que se creó en Collserola y que permitió reducir la población en un 50% en esa zona. Para capturar a los animales, el Govern utilizará todos los instrumentos posibles, incluyendo las trampas, y pondrá al frente de la operación al director general de Bosques y Gestión de medio del departamento de Agricultura, Jaume Minguell. En este sentido, recordó que desde 2021, la Generalitat mantiene una línea de ayudas de un millón de euros anuales para fomentar la captura de jabalíes y reducir su densidad, y esta línea se incrementará en la nueva convocatoria. Se incluyen incentivos de hasta 20 euros por ejemplar capturado, ayudas para el transporte de piezas de entre 5 y 10 euros por animal y subvenciones para mejorar puntos logísticos de carne de caza, que pueden llegar a los 30.000 euros. En este sentido, el ministerio de Agricultura se reunió con los responsables de gestión cinegética de las comunidades autónomas para recabar información relativa a las medidas de la vigilancia epidemiológica y de bioseguridad de la fauna silvestre que aplican y compartir las diferentes medidas que se pueden implementar.

Por su parte, Ordeig también celebró que el plan de contingencia contra la peste porcina africana (PPA) que se está aplicando funciona, puesto que, las 55 granjas de cerdo que estaban dentro o cerca del área de vigilancia de 20 kilómetros a la redonda del foco siguen libres de esta enfermedad tras los últimos test practicados, por lo que se mantienen los 13 positivos, todos ellos en jabalíes. “Ayer terminaron las pruebas en las 16 granjas que quedaban —las adicionales a las 39 iniciales— y todas negativas”, afirmó el conseller.

Con respecto a la salida de los aproximadamente 30.000 cerdos de engorde de las explotaciones ubicadas dentro del radio de los 20 kilómetros garantizó que el proceso se realizará con normalidad y de manera progresiva y confirmó que ya hay cerdos que se están trasladando a los mataderos sin incidencias. La carne de estos animales, aseguró, se podrá comercializar a escala estatal y recordó que su consumo es “totalmente seguro para las personas”.

Por otro lado, el grupo de expertos que está analizando el origen del brotede PPA presentará un primer informe la próxima semana, donde también se analizará si unas obras cercanas a las instalaciones del Cresa tuvo alguna relación.

Ganaderos leridanos ven una buena gestión

El Centre Major de Alcarràs acogió ayer una reunión informativa sobre la situación actual, organizada por la Assocació de Ramaders del Porcí A.d.s. d’Alcarràs i Torres de Segre. También participaron miembros del Grupo de Saneamiento Porcino (GSP), cazadores de la zona y el jefe de los Agentes Rurales en Lleida, Llorenç Ricou. Jordi Dolcet, presidente de A.d.s. d’Alcarràs i Torres de Segre, explicó que “hemos analizado tres pilares: la situación actual y qué significa para el sector, la mejora de la bioseguridad en las granjas para que haya más protección y la relación con la fauna cinegética”. Así, añadió que “hay la sensación de que se está haciendo una buena gestión pero que no nos podemos confiar”.

Un catedrático de la UdL asesorará al ministerio

El comité científico creado por el ministerio de Agricultura para asesorarle sobre el brote de peste porcina estará formado por seis expertos que se reunirán por primera mañana. El grupo incluye especialistas en sanidad animal, fauna salvaje y en producción ganadera. Entre ellos se encuentran Daniel Babot, ingeniero agrónomo y catedrático de la Universitat de Lleida experto en producción y ciencia animal.

Lleida cuenta con 29 empresas exportadoras

Catalunya concentra un 48% de las exportaciones de porcino que se realizan en el conjunto del Estado y hasta 258 empresas catalanas vienen fuera de forma regular, según datos del departamento de Agricultura. De estas, 29 se situan en la demarcación de Lleida y durante el año 2024 exportaron productos porcinos por valos de 238 millones de euros. En el conjunto de Catalunya sumaron 4.263,61 millones de euros.

JARC reclama ayudas directas para el sector

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) reclama al departamento de Agricultura “ayudas inmediatas” para aquellas explotaciones porcinas que no pueden reponer los animales de las granjas por motivos de seguridad ante la peste porcina africana. También pone el foco en la necesidad de “activar el almacenamiento de carne a través de ayudas europeas para evitar una mayor caída de precios”.