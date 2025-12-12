El Govern y el sector agrario acuerdan compensar con 7 millones de euros las 14.000 hectáreas ZEPA excluidas de regadío

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Govern y el sector agrario han acordado destinar 7 millones de euros para compensar las 14.000 hectáreas incluidas en las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que han quedado fuera del regadío del canal Segarra-Garrigues. El acuerdo se ha cerrado este viernes en una reunión celebrada en Tàrrega entre representantes de los agricultores y de los departamentos de Agricultura y Territorio. En el marco del acuerdo también se impulsará la creación de un órgano rector de las ZEPA, que velará por el seguimiento y la gestión de estas áreas protegidas.

El sector agrario ha valorado la reunión como “positiva”, después de que la última reunión, el pasado 1 de diciembre en Lleida, acabara sin avances. Para visualizar la protesta, más de un centenar de tractores se han concentrado esta mañana en la capital del Urgell, cortando el tráfico en la avenida de Ondara hasta cerca de las dos del mediodía.

El presidente de Asaja Lleida, Pere Roqué, ha celebrado que “el mensaje de hoy es totalmente diferente de la reunión del día 1 de diciembre”. Según ha explicado, “se han planteado medidas concretas, como la dotación de 7 millones de euros por aquellas zonas que no pueden regar y, por lo tanto, no tienen producción”. Roqué ha destacado que “por fin la Administración ha entendido que, si continuaba con esta situación de ZEPAs desbocadas, la agricultura y la ganadería de este país se iban a hacer puñetas”.

Desde Unió de Pagesos, Carol Aixut ha remarcado “la creación de un órgano rector que se constituirá en enero”. Ha considerado que “todavía se tienen que acabar de estudiar pequeños detalles, pero vamos adelante. Hemos visto una visión mucho más positiva que el 1 de diciembre. Es un pequeño paso, pero muy importante”.

Por su parte, Mar Ariza, representante del Gremi de la Pagesia en Lleida, ha explicado que “los 7 millones de euros se dirigirán a las 14.000 hectáreas excluidas del riego, es decir, unas ayudas de hasta 500 euros por hectárea”. Ha añadido que estas compensaciones “tendrán que ir ligadas a servicios ecosistémicos, como barbechos o márgenes, que se determinarán en una próxima reunión”.

Rafel Piqué, miembro de la Comunidad de Regantes del Segarra-Garrigues, ha valorado positivamente el nuevo escenario: “Se ve una voluntad de modificar marcos de plantación y otras medidas correctoras que no tenían sentido. Hoy la visión es totalmente diferente de la otra reunión, parece que se lo ha tomado más seriamente y voy por el buen camino”.

También Josep Maria Pijuan de Unió de Pagesos ha detallado que “el Órgano Rector tendrá un 51% de representación de la Generalitat y el 49% restante repartido entre ecologistas, territorio, municipios, agricultores y propietarios”. Según ha apuntado, “se hablará de la gestión de la ZEPA y también se han conseguido avances para permitir plantas de compostaje o actividades ganaderas compatibles dentro de estas zonas”.

Finalmente, el director general de Regadíos de la Generalitat, Xavier Gispert, ha subrayado “la importancia de haber establecido una mesa de diálogo con la gente dentro de las ZEPA y con los diferentes departamentos implicados”. Ha remarcado que “lo más importante es que se crea un órgano rector donde se podrá discutir de a pesar de llegar a acuerdos dentro de los marcos legales vigentes, para impulsar la agricultura en estas zonas”. Gispert ha añadido que “no podemos hacer medidas ambientales sin tener en cuenta a los campesinos”. Con todo, ha insistido en que “no podemos olvidar que tenemos un encargo de la declaración de impacto ambiental y de Europa que tenemos que trabajar”.

Los tractores, procedentes de varias comarcas de Lleida, se han concentrado a primera hora de la mañana en la zona del camping de Tàrrega antes de desfilar hasta la avenida de Ondara, donde se ha hecho la reunión en la sede de la oficina comarcal del DARP. Las pancartas exhibían lemas como ‘La ZEPA es dejar de sembrar tierras fértiles, miseria y pobreza para el campesino,’ ‘ZEPA, zona yerma pueblos abandonados, Queremos mandar en nuestra casa. Aspa dice basta ‘ZEPA, zona especial pobreza agraria’ o ‘Zepa no’.

La Policía Local y los Mossos d'Esquadra han controlado el tráfico en todo momento.