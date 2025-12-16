El Govern confía en desvelar esta semana cuál fue el origen del brote de peste porcina

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA) envió ayer al Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), de Valdeolmos (Madrid), laboratorio de referencia de la Unión Europea, la secuenciación del virus de peste porcina africana (PPA) con el que trabajaba para ver si coincide con la del brote hallado en los jabalíes infectados en la zona de Cerdanyola del Vallès, del que no hay nuevos contagios.

En rueda de prensa en Barcelona, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, detalló que los resultados desvelarán si el origen es el laboratorio catalán y dijo que esperan recibir las conclusiones esta semana.

De este modo, diferenció este informe de la auditoría que se está realizando en el CReSA, que analizará si los protocolos e instalaciones funcionan con las medidas correspondientes.

Ordeig defendió que las conclusiones del informe europeo son imprescindibles para que los científicos puedan detallar cuáles son las mejores medidas para hacer frente al brote de esta enfermedad.

También aseguró que es la prueba “más importante” para descubrir el origen, aunque pidió “prudencia” y no hacer especulaciones.

Por otra parte, no descartó que los técnicos de la Comisión Europea vuelvan a hacer alguna visita a Catalunya para ver cómo se avanza en la contención de la enfermedad.

Además, el titular del departamento avanzó que en la próxima reunión con el sector pedirán a los cazadores que intensifiquen las redadas y anunció que en el Consell Execuitiu de hoy se aprobarán 30 nuevas plazas públicas de control cinegético, que ayudarán a realizar un seguimiento de la fauna.

Preguntado por la apertura de mercados, Ordeig dijo que las negociaciones van por el “buen camino” y explicó que Japón ha aceptado recibir los contenedores con productos porcinos que estaban en tránsito porque se ha demostrado que la producción fue anterior al brote.

Asimismo, el conseller realizó una valoración “muy positiva” del seguimiento que ha hecho la ciudadanía este fin de semana de las restricciones. Así, detalló que el teléfono de emergencias 112 recibió más de 2.400 llamadas relacionadas con la PPA desde el inicio del brote.

Desde Madrid, el ministro de Agricultura, Luis Planas, pidió calma ante la investigación en curso sobre la PPA si bien, “por responsabilidad”, no quiso dar información al respecto.

Flexibilizadas las restricciones de acceso al medio natural

El Govern flexibilizó, desde ayer, las restricciones de acceso al medio natural establecidas por el brote de peste porcina africana (PPA). Así lo destacaba el president de la Generalitat Salvador Illa en un mensaje a X en el que pidió, sin embargo, “máxima precaución y colaboración”. El Govern había prohibido el acceso al medio natural a 91 municipios al menos hasta el pasado domingo en el segundo perímetro de seguridad 6 a 20 kilómetros para luchar contra la expansión del virus. Forman parte del segundo radio de contención unos setenta núcleos urbanos como Barcelona, Badalona, Granollers, o Martorell. En cambio, continuarán con las mismas restricciones los municipios más cercanos al foco: Cerdanyola del Vallés, Barberá del Vallés, Bahía del Vallés, Santa Perpetua de Mogoda, Ripollet, Moncada y Reixac, San Cugat del Vallés, San Quirze del Vallés, Sabadell, Polinyà, Terrassa y Rubí.