Illa asegura que “a fecha de hoy” no se puede concluir que el origen de la peste porcina sea un laboratorio de Catalunya

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que “a fecha de hoy” no se puede concluir que el origen del brote de peste porcina africana (PPA) sea alguna instalación o centro catalán que trabaja con este virus. En una comparecencia en el Parlament este miércoles, ha dicho que las informaciones que tienen apuntan a que las instalaciones, los procedimientos y los conocimientos de los profesionales del IRTA CReSA son “adecuados”. También ha explicado que hay cinco líneas de trabajo para aclarar el origen de la enfermedad, que hasta el momento ha registrado 26 animales muertos. Por otra parte, ha dicho que los esfuerzos del Govern se centran en contener el brote y capturar animales, y ha cifrado en 2.500 los jabalíes que se cazaron la semana pasada.

Así, Illa ha explicado dos de las cinco líneas de trabajo que están abiertas para descubrir el origen del brote están a cargo del Govern: la auditoría de las instalaciones del Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA) y el envío de la secuenciación del virus para comprobar si el encontrado en los jabalíes muertos es el mismo que el que utilizaba el laboratorio.

Las otras investigaciones las han abierto el Ministerio de Agricultura, las autoridades europeas y los cuerpos de seguridad del Estado. Según Illa, la información que, hoy por hoy, les han hecho llegar todas estas autoridades permiten concluir que el virus no sale de un laboratorio. Así, ha mostrado prudencia y ha dicho que cuando tengan información nueva la trasladarán a la información pública.

Illa ha defendido que la Generalitat está siguiendo cuatro criterios para aplicar las medidas para contener el brote: la opinión de los expertos, la transparencia, la colaboración y el apoyo al sector. Escuchando todas estas opiniones, el objetivo es reducir a la mitad la población de jabalíes de Catalunya, que oscila entre los 125.000 y los 180.000.

Así, ha detallado que Catalunya tiene una población media de 6,3 animales por kilómetro cuadrado. Se trata de una cifra que ha disminuido desde el máximo de 8 cerdos por kilómetro cuadrado que se registró en 2018 y que se quiere seguir bajando hasta los 4, que es la media de Europa.

Como novedad, el Govern publicará cada martes los datos semanales de capturas de jabalíes. Así, ayer recibieron las primeras cifras correspondientes a la semana anterior: Hubo 1.486 animales recogidos en centros de recepción de carne de caza.

Las estimaciones que hacen los profesionales es que los animales recibidos en estos centros acostumbran a ser un 60% de las capturas. Eso significa que, sumando un 40% de animales para autoconsumo, la semana pasada se capturaron unos 2.475 jabalíes.

Con respecto a los mercados internacionales, Japón, Filipinas, Malasia, Taiwán, México, Tailandia y Sudáfrica todavía continúan cerrados. “Con estos países se está trabajando y se está negociando para que puedan aceptar la regionalización de forma progresiva”, ha defendido.

Así, el 75% de los mercados extracomunitarios están abiertos y aceptan la regionalización. De esta manera, Illa ha querido reconocer la “solvencia” y el “rigor” que tienen las autoridades veterinarias y el sector en Catalunya y en España.