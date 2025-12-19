Ordeig dice que CE y Ministerio no han encontrado por ahora “ningún indicio” de que el origen del brote de peste porcina sea el IRTA

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha asegurado que los expertos de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura no han encontrado por ahora “ningún indicio” y “ninguna evidencia” de que el origen del brote de peste porcina africana (PPA) sea en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA). En una atención a los medios desde el laboratorio, el conseller ha añadido que la auditoría abierta por parte del Govern también apunta a que “todo se ha hecho correctamente” en el laboratorio, que se localiza cerca de la ubicación donde se encontraron los primeros jabalíes positivos. El conseller ha afirmado que se han analizado 360 animales en la zona infectada, de los cuales 26 son positivos y uno es sospechoso.

El porcentaje de positivos sobre el total es del 7%, una cifra que "está bajando cada día", según Ordeig. "Eso quiere decir que estamos haciendo un buen rastreo”, ha subrayado. Ordeig ha hecho estas declaraciones al día siguiente del registro de los Mossos y la Guardia Civil en el IRTA-CReSA para determinar el origen del brote que duró unas 14 horas.

Japón acepta la comercialización de carne previa a la PPA

Por otra parte, el conseller ha asegurado que Japón ha aceptado la comercialización de carne de cerdo española previa a la detección de la PPA. De esta manera, se podrán vaciar las cámaras frigoríficas que tenían muy material porcino a la espera de poder exportar, ya que a raíz de los casos positivos encontrados en Cerdanyola del Vallès España ha perdido el estatus de país libre de peste porcina y se enfrenta a limitaciones para vender carne de cerdo en el extranjero. Japón es uno de los países que todavía no había permitido exportar ningún tipo de carne de cerdo desde el inicio del brote. Otros como China sí que aceptan exportaciones porcinas de fuera de la demarcación de Barcelona. En el caso de la Unión Europea, se pueden comercializar los productos producidos fuera del radio de 20 kilómetros de la zona infectada.

Ordeig ha apuntado que Japón ha aceptado la regionalización –es decir, las exportaciones de todo un país menos de la zona infectada de PPA– en Francia y Canadá, hecho que lo hace ser “optimista” con que el país nipón decida lo mismo con Catalunya. Por otra parte, ha afirmado que el Govern hará una “propuesta consensuada” para reducir la población de jabalíes y fauna salvaje allí donde haga falta.

Llamamiento a la “prudencia”

El conseller ha pedido “prudencia” y “dejar trabajar a los científicos” antes de determinar si ha habido un escape del virus y ha recordado que el laboratorio es referente en el tratamiento de la enfermedad, “uno de los cinco mejores de Europa y lo mejor del Estado”. “Necesitamos investigación, necesitamos conocimiento y tener un ecosistema como el IRTA reforzado”, ha dicho Ordeig, que se ha reunido con empleados del centro antes de atender los medios de comunicación. El conseller ha asegurado que entre las diversas causas que se han investigado también hay la del error humano.

En este sentido, el titular de Agricultura ha dicho que lo que toca hacer ahora es “la secuenciación del virus lo más rápido posible” para poder descartar o no que la cepa encontrada en los jabalíes muertos coincide con alguna de las 28 que se utiliza para experimentar en el centro. “Si la secuenciación coincide con alguna de las muestras en que se haya estado trabajando, de qué ha salido del laboratorio, si no coincide, no lo será”, ha dicho. Además, ha anunciado que presentarán a principios de la semana que viene un plan de refuerzo de la bioseguridad tanto a granjas como fuera de las explotaciones.