UP pide ayudas al cereal para paliar pérdidas pese a la buena cosecha

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos (UP) alertó ayer que el cerealista profesional catalán cerrará la campaña con abultadas pérdidas con la paradoja de haber recuperado la capacidad productiva. “En un ejercicio con unas cosechas bastante aceptables tendremos uno de los peores años que recordaremos”, aseveró el responsable de Cereales y Herbáceos de UP, Santi Caudevilla, en una rueda de prensa en Lleida.

Según los datos del sindicato agrario, el precio del trigo blando ha caído un 41,18 por ciento, el de la cebada un 43,43 por ciento y el del maíz un 33,39 por ciento respecto a la campaña de 2022.

Por todo ello, UP pide al departamento de Agricultura que articule una ayuda de minimis (subvenciones que por ser de bajo importe y compatibles con el mercado europeo, dado que son ayudas que no alteran la libre competencia) para cubrir el incremento de los costes de producción. Y es que, según Caudevila, las pérdidas alcanzan los 320 euros por hectárea en las tierras de secano y hasta los 615 euros en las tierras de regadío.

El responsable de cereales y herbáceos del sindicato señaló que los precios han caído a causa de una cosecha “récord” en todo el mundo, por la reducción de la cabaña ganadera a escala global y por el incremento de los costes de producción, que cifró en unos 100 euros por hectárea en el cereal de secano y de unos 250 euros por hectárea en el regadío.

Por otro lado, UP también dio por sentado que la peste porcina africana (PPA) arrastrará el precio del pienso a la baja y esto se traducirá en “pérdidas muy graves” para los productores de cereal.

En noviembre, a través de Unión de Uniones, UP ya pidió al ministerio de Agricultura que planteara a Bruselas la necesidad de articular la reserva de crisis para hacer frente al desajuste del mercado del cereal que impone el actual precio internacional.

UP alertó además de los efectos negativos sobre los productores de cultivos extensivos, ya que deben hacer frente a la fauna salvaje, a la burocracia y al envejecimiento de los profesionales. “Muchas zonas se dejarán de cultivar y se convertirán en material perfecto para que los incendios se esparzan”, auguró el responsable de cereales.