No hallan más casos de gripe aviar en explotaciones cercanas al foco

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las explotaciones avícolas y de autoconsumo situadas dentro del radio de 3 kilómetros alrededor del foco de gripe aviar detectado esta semana en una explotación de Bellpuig se encuentran libres de la enfermedad, según informó ayer el departamento de Agricultura de la Generalitat en el marco de una reunión con representantes del sector y los alcaldes de la zona afectada. Esto, afirma el Govern, confirma la “buena evolución” de la contención del foco, que afecta una explotación con unas 230.000 gallinas ponedoras que ya han empezado a sacrificarse para evitar cualquier riego de propagación. Tras el análisis de las granjas más cercanas, este mismo fin de semana los veterinarios del departamento de Agricultura empezarán a hacer pruebas a las situadas en un radio de entre 3 y 10 kilómetros para descartar la presencia de animales infectados.

El Govern mantiene activada desde el miércoles la alerta sanitaria tras detectarse el caso positivo en el Urgell. Esto implica restricciones a un radio de 10 kilómetros, donde las aves de las explotaciones quedan inmovilizadas. Cabe destacar que en el radio de un kilómetro alrededor de la granja afectada no hay ninguna otra explotación y que dentro del mismo no se han producido movimientos de animales. Así las cosas, de no detectarse ningún caso de contagio más en 30 días se podría levantar el foco, según indicó el miércoles el conseller Òscar Ordeig. El Executiu catalán señala que desde el pasado día 24 trabaja “activamente” para la contención del foco, aplicando todos los protocolos sanitarios establecidos y en estrecha coordinación con el sector. En este sentido, remarca la profesionalidad del sector avícola catalán, al que ve “altamente preparado y consciente de la importancia de la bioseguridad, hecho clave para prevenir la propagación del virus”. Es por eso que Agricultura recuerda la importancia de mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones avícolas, entre ellas limitar el acceso de personas ajenas a las granjas; extremar las medidas de higiene y evitar el contacto de las aves con animales salvajes. Por su parte, el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, valoró positivamente que las granjas situadas en torno a la explotación afectada estén libres de gripe aviar y pidió una indemnización para el ganadero afectado. Además, reclamó al Govern un plan de actuación directo sobre la fauna salvaje y cinegética ante la sospecha de que el origen del foco sea un pájaro silvestre.

Levantan las restricciones por la dermatosis en el Alt Empordà

El departamento de Agricultura levantó ayer las restricciones impuestas en el Alt Empordà por los focos de dermatosis nodular contagiosa detectados hace dos meses y medios en granjas de bovino de la zona. El primer contagio se localizó el 3 de octubre en una explotación de Castelló d'Empuries y en pocos días se detectaron hasta 16 en la comarca. Las retricciones aún se mantendrán hasta el 8 de enero en el radio de exclusión impuesto por otro foco declarado en Cassà de la Selva, en el Gironès. Desde el 22 de octubre no se han notificado más casos de esta enfermedad en Catalunya, donde se inició una campaña de vacunación masiva para evitar la aparición de nuevos brotes. Las restricciones impuestas bloquearon una treintena de certificados sanitarios de exportación hacia una veintena de países.