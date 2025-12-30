El virus de peste porcina africana encontrado en Cerdanyola no es lo mismo que el del CReSA, según el informe del IRB

Agentes de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil en la entrada de la sede del IRTA-CReSA. - EUROPA PRESS

El Instituto de Investigación en Biomedicina (IRB) ha concluido que la variante del virus de peste porcina africana (PPA) encontrada en los jabalíes muertos en Cerdanyola no es la misma que con la que trabajaba el IRTA CReSA. Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, en rueda de prensa después de recibir la secuenciación del virus por parte de este laboratorio.

El laboratorio ha recibido 19 muestras del CReSA, de las cuales ya ha analizado 17, y dos más están pendientes, aunque hace más de cinco años que están congeladas. Hecho el análisis, el IRB ha podido comprobar que el ADN no coincide y cree que se trata de una variante nueva. Ahora, el Gobierno enviará los resultados, que no son concluyentes, al Ministerio de Agricultura para que haga el informe oficial.

El informe difundido este martes es una de las líneas de investigación que abrió la Generalitat para averiguar el origen del brote, junto con la auditoría del IRTA, que concluyó que las instalaciones eran seguras. "Estamos haciendo lo que toca", ha dicho Ordeig, que ha pedido prudencia y ha recordado que hay otras líneas de investigación abiertas.

En un encuentro con periodistas, la secretaria general de Agricultura, Cristina Massot, y el profesor del IRB y del BSC, Toni Gabaldón, han explicado que el informe del IRB no permite a la Generalitat concluir que el virus no saliera del IRTA CReSA, ya que el informe final lo tiene que emitir el laboratorio de referencia europeo, ubicado en Madrid.

Sin embargo, Gabaldón ha detallado que la metodología científica de ambos laboratorios es la misma. “Yo esperaría los mismos resultados”, ha considerado, a la vez que se ha mostrado prudente porque se tiene que esperar al informe final.

Sobre la fecha que se conocerá el resultado del laboratorio europeo, el conseller ha dicho que no lo sabe: "Esperamos que sea lo más bien mejor, pero al mismo tiempo también dejamos trabajar a los científicos y los técnicos con los 'timings' que ellos dicen".

Nueva variante poco virulenta

Así, ninguna de las muestras que ha analizado el laboratorio catalán, que son todas las variantes con que trabajaba el centro de investigación, coincide con las de los dos primeros jabalíes muertos de Cerdanyola. Tampoco coincide con ninguna de las 800 variantes que circulan actualmente por el mundo, aunque la más parecida es la de Georgia, pero con 27 mutaciones.

Por este motivo, el laboratorio cree que se trata de una variante nueva poco virulenta que se ha creado a raíz de acumular mutaciones. Delante de este escenario, Gabaldón ha explicado que es posible que el origen del brote no se llegue a saber nunca con certeza, y que sólo se tengan hipótesis. En esta misma línea se ha pronunciado Ordeig, que ha dicho que en "otros lugares se ha sabido el origen y en otros lugares no se ha sabido".

No hay más positivos

El conseller ha explicado que se mantienen los 29 positivos que el Ministerio de Agricultura anunció ayer, y ha reiterado que es "normal" que salgan más positivos. Hasta hoy, se han analizado 533 jabalíes.

Con respecto a los mercados de exportación, Ordeig ha recordado que el 80% de los mercados internacionales están reabiertos y regionalizado: "Es muy importante, por lo tanto, para acá tenemos que ir de seguir en esta línea".