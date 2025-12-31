El virus de peste porcina africana hallado en Cerdanyola no salió del laboratorio del CReSA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) ha concluido que la variante del virus de peste porcina africana (PPA) hallada en los jabalíes muertos en Cerdanyola no es la misma que con la que trabajaba el IRTA CReSA. Así lo anunció ayer el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en rueda de prensa tras recibir la secuenciación del virus por parte de este laboratorio.

El IRB recibió 19 muestras del CReSA, de las que ya ha analizado 17, y otras dos están pendientes, aunque llevan más de 5 años congeladas. Hecho el análisis, el laboratorio ha podido comprobar que el ADN no coincide y cree que se trata de una nueva variante. Ahora, el Govern enviará los resultados, que aún no son concluyentes, al ministerio de Agricultura para que haga el informe oficial.

Esta conclusión deriva de una de las líneas de investigación que abrió la Generalitat para averiguar el origen del brote, junto a la auditoría del IRTA, que concluyó que las instalaciones eran seguras. “Estamos haciendo lo que toca”, dijo Ordeig, aunque insistió en pedir prudencia y recordó que existen otras líneas de investigación abiertas.

En un encuentro previo con periodistas, la secretaria general de Agricultura, Cristina Massot, y el profesor del IRB y del BSC, Toni Gabaldón, explicaron que el informe del IRB no permite a la Generalitat concluir que el virus no saliera del IRTA CReSA, ya que el informe final debe emitirlo el laboratorio de referencia europeo.

Así, ninguna de las muestras que ha analizado el laboratorio catalán, que son todas las variantes con las que trabajaba el centro de investigación, coincide con las de los dos primeros jabalíes muertos de Cerdanyola. Tampoco coincide con ninguna de las 800 variantes que circulan actualmente por el mundo, aunque la más parecida es la de Georgia, pero con 27 mutaciones.

Por este motivo, el IRB cree que se trata de una variante nueva poco virulenta que se ha creado por mutación. Ante este escenario, Gabaldón dijo que es posible que el origen del brote no llegue a saberse nunca con certeza, y que solo se tengan hipótesis.

El conseller explicó que se mantienen los 29 positivos que el ministerio de Agricultura anunció el lunes, y reiteró que es “normal” que salgan más positivos.

En cuanto a la exportación, recordó que el 80% de los mercados internacionales están reabiertos y regionalizados.

E

La Generalitat ya ha abonado 4,8 millones de euros en indemnizaciones a los ganaderos afectados por el brote de dermatosis nodular contagiosa, compensando a 13 de las 17 explotaciones afectadas, mientras que el resto se pagará en los próximos días. Las restricciones impuestas para contener el foco sanitario continúan levantándose de forma progresiva: el 26 de diciembre se retiraron las limitaciones en el radio de Cassà de la Selva. Además, está previsto que el 8 de enero se levanten las restricciones en el radio de Castelló d’Empúries, con la excepción de una parte del territorio conjunta con Francia debido a detecciones de la enfermedad en el país vecino.

Por otra parte, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, dijo que se sigue con el sacrifico en la granja de gallinas de Bellpuig afectada por gripe aviar y que en las granjas analizadas en un radio de 10 kilómetros han dado todas negativo.