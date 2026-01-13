Mercadona compra más de 10 millones de kilos de pera de Lleida durante 2025

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La cadena de supermercados y de venta online Mercadona compró 10,2 millones de kilos de peras procedentes de las comarcas de Lleida durante 2025. La compañía comercializa diferentes variedades de pera como la conference, que se puede encontrar en los lineales de Mercadona a lo largo de todo el año, la ercolina y la limonera. En el caso de la pera ercolina y de la limonera, la campaña empezó el verano pasado y se alargará, aproximadamente, hasta finales de este mes de enero.

De este modo la compañía comercializa peras cultivadas en campos de las comarcas leridanas gracias a los acuerdos que mantiene con Nufresco (con sede en Mollerussa), Catafruit (La Portella), Apetit Fruits (Bellpuig), Novacoop Mediterranea (formada por Fruits de Ponent y ActelGrup) y Greenfarmers (Albatàrrec), todos proveedores especialistas que proveen la cadena de esta fruta.

Según la compañía, este volumen de compras ha sido posible gracias a la calidad del producto y a la buena aceptación que ha tenido por parte de los clientes.

Apoyo al tejido productivo de Catalunya y apuesta por el sector primario

Mercadona defiende que su apuesta por la pera de las comarcas de Lleida, en sus diferentes variedades, se suma a la que también se ha hecho con otras frutas de semilla y de hueso de origen local que la cadena sirve en sus tiendas como manzanas, melocotones, nectarinas e higos.

Así, por ejemplo, en el caso concreto de los higos la compañía ha comprado a Figs Fruits (con sede en Alguaire) y a La Coma Fruits (Soses) 800.000 kilos de higo negro procedentes de campos de las comarcas de Lleida y de las Terres de l'Ebre para la campaña del año 2025. Actualmente, el 85% del surtido total de la compañía es de origen España.