Galería de expositores de la Fira de Sant Josep de Mollerussa
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, 153 anys amb la Fira de Sant Josep, la Fira Catalana de la Maquinària Agrícola i Saló de l’Automòbil.
CENTRAL AGRO-LLOBERA. Empresa amb més de 60 anys d’experiència, apostem pel servei i la innovació agrícola. T’oferim assessorament agrari, fitosanitaris, adobs, laboratori, llavors de cereals i panís. Serveis agrícoles i productes d’horticultura i jardine
NUFRI, grup hortofructícola que des del 1973 produeix i comercialitza als 5 continents. Una dilatada experiència que permet oferir un ampli catàleg de serveis i productes.
MECANOCAMP. Especialistes en petita maquinària agrícola, jardineria i solucions de mobilitat: cadires pujaescales i scooters elèctrics. Visiteu-nos al web www.mecanocamp.es i per a més informació: 973 262 844.
HIDRAQUATEC PONENT S.L. ”Conduïm l’aigua del futur”. Obres Hidràuliques i sistemes de reg, amb més de 35 anys d’experiència en el sector, som especialistes en la modernització de sistemes i prioritzem la sostenibilitat i l’eficiència en la gestió de l’aigua.
T-QUATTRE. La teva finestra ‘Viu un món de bellesa, emocions i benestar’. www.t-quattre.com
“A. Miquel, més de 50 anys d’experiència en serveis de carretons elevadors Linde”
A. MIQUEL. Concessionari LINDE a la província de Lleida, Tarragona i Andorra. Ctra. Nacional II, Sidamon (Lleida) 973 71 71 51 www.amiquel.linde-mh.es
A Miquel és el concessionari oficial de les firmes Linde, carretons elevadors, i Hako, fregadores i escombradores industrials a la província de Lleida, Tarragona i Andorra. També realitzen la fabricació i venda de cabines, giratoris, culleres hidràuliques, escombradores i extractors. Ofereixen serveis estratègics com el taller de reparació oficial Linde, el servei de lloguer, el centre de formació per a carretoners o la comercialització de bateries de Liti-Ió. A. Miquel compta amb més de 50 anys de trajectòria amb un gran coneixement del mercat, així com de les necessitats reals de les empreses, tant les agrícoles, ramaderes o alimentàries, com les del sector metal·lúrgic o químic.
BOADELLA. El teu millor soci per a l’agricultura, la indústria o la construcció. Importador oficial Hyundai CE i distribuïdor Manitou. Pol. Ind Fontandó Bellpuig 973 337 286 www.boadella.com
RECANVIS NOLASCO. Venda i distribució de recanvis i accessoris per a maquinària d'obra pública. Originals i alternatius de les millors marques: New Holland, JCB, Volvo, Case, GRAMMER. Visita’ns per la fira o al C/ Manel Gaya i Tomàs, 10 de Lleida. Tel. 973 206 450
REGS RM. Especialistes en reg professional i sistemes intel·ligents per a particulars. Controla el teu reg des del mòbil i estalvia aigua al camp i a la llar. Regs per aspersió, bombes i motobombes, canonades, PVC/PE/Alumini, basses, enrotlladors, pivots, generadors, cobertures. Visita’ns per la Fira de Sant Josep o a l’Ametlla Park C/Aiguafreda, 15 Nau 5 – 08480 L’ Ametlla del Vallès. Tel.: 93 844 67 33
ALCARRÀS BIOPRODUCTORS. Fertilitzant orgànic de màxima qualitat i sostenibilitat transformant dejeccions ramaderes en un adob nutritiu. Tel. 973 07 00 82 - www.alcarrasbioproductors.com
BIOMASSA COTRANS, àmplia gamma de productes de biomassa i subproductes per a ús en granges avícoles. Subministració amb sacs, big-bags i a granel. Disposem de vehicles amb descàrrega pneumàtica per distribució a granges. Tel. 619 01 01 60
E. FRANQUESA més de 40 anys d’experiència. Tancaments de PVC, fusta i alumini. Fusteria interior. Portes seccionals, automatismes, cuines, finestres de teulada. Pol. Industrial la Serra I, Parcela 18-19 Anglesola. Tel. 973 30 82 05.
ASTER AUTOS. Descobreix la gamma SUVs de SWM i els nous vehicles industrials de Shineray. Visita’ns per la fira de Sant Josep, o la LL-11 12 de Lleida. www.asterautos.com
TOLDOS TORRENTE capdavanters en la presentació de novetats en tendals, pèrgoles, carpes i tancaments per a bars i restaurants. Últimes novetats i innovacions en protecció solar. Visiteu-nos per la fira o al Pol. Ind. de Torrefarrera. Tel.: 973 751 710.
GEANCAR, Maquinària agrícola JCB. Cagadores agrícoles robustes i eficients. Maquinaria agrícola professional. Assessorament i pressupost personalitzats. Carrer d'En Joan Robles, 19 El Palau d'Anglesola, Lleida. Tel. 973 15 88 62.
FRIDECAL, S.A. Empresa instal·ladora amb més de 50 anys de trajectòria. Instal·lacions integrals, reparacions i manteniments al sector industrial, comercial i domèstic. Golmés/Mollerussa. Tel.: 973 60 10 32.
HIDROMATIC PONENT: “Hidromatic Ponent, el reg amb nom propi”
HIDROMATIC PONENT. Instal·lacions de reg, agrosolars, automatismes, caldereria, telecontrol i sensòrica. Ctra. LP-7041 Km. 1, 25181 Soses (Lleida) 973 79 78 46
Amb més de 25 anys d’experiència, Hidromatic Ponent s’ha consolidat com una marca de referència en reg i agrovoltaica. La nostra aposta per la qualitat, el temps de resposta i el cost ens permet oferir solucions innovadores, eficients i sostenibles per a les instal·lacions de reg. El nostre taller ampliat de caldereria, juntament amb l’equip d’Enginyeria d’Hidromatic, ens permet dissenyar, fabricar i implementar solucions a mida per a cada projecte. Desenvolupem sistemes intel·ligents, com el reg solar, l’automatisme i la sensorica, que contribueixen a una agricultura de regadiu més sostenible, amb estalvi de recursos i una major productivitat. L’objectiu és clar: produir més amb menys. L’experiència ens impulsa a continuar innovant, explorant noves tecnologies i desenvolupant solucions que responguin als reptes presents i futurs del sector agrari.
REMONDIS IBERIA, Divisió Organics-Muns. Des de Lleida convertim subproductes i residus orgànics en fertilitzants en la nostra planta de FERTIPOAL, en pinsos i biomassa promovent l’Economia Circular. organics@remondis.es Tel 973 727 372
ESPINA MAQUINÀRIA SL presenta la gamma de manipuladors MERLO i d’equips d’excavació WACKER NEUSON com a distribuïdors a la província de Lleida. Visita’ns per la Fira de Sant Josep o al Polígon Industrial Pla d’Urgell, 47, de Vila-sana. comercial@espinamaquinaria.com
PLANA MACHINERY Solucions integrals pel tractament de dejeccions ramaderes o aigües industrials. Enginyeria i fabricació pròpia. Separadors, agitadors, bombes, filtres de desbast. Tot tipus de solucions per al tractament d’aigües. Carretera Berga, 58 Sant Quirze de Besora (Barcelona). Tel. 93 46 39 80
CONTROL MOTOR SERVEIS AUTOMOBILÍSTICS. Concessionari Hyundai a Lleida. Av. Garrigues, 68, de Lleida. Tel.: 973 20 03 12. www.hyundai.es/concesionarios/controlmotor.
GRUP SEGRE present a la 153 edició de la Fira de Sant Josep de Mollerussa. Aquest any, amb la celebració del 25é aniversari de Lleida Televisió. Vine al nostre estand, informa’t de les ofertes de subscripció de Diari Segre i participa en el sorteig d’un lot de productes
VICENS MAQUINÀRIA AGRÍCOLA. Experts en maquinària i tecnologia agrícoles. Concessionari oficial John Deere a Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona. www.vicensmaquinaria.com
ONFRUID present a la Fira de Sant Josep amb els últims avanços en maquinària agrícola amb l'objectiu de millorar l'eficiència, l'agilitat i l'economia en els treballs del camp. Solucions per a la recol·lecció de fruites i fruita seca, la poda de cultius i la neteja de granges avícoles. Visita'ns a www.onfruid.com per obtenir més informació.
REGS DEL SEGRIÀ. Més de 40 anys d’experiència en el sector del reg agrícola amb un servei integral, amb noves tecnologies. informacio@regsdelsegria.cat. Tel.: 973 56 01 11/ 973 56 01 05. Bell-lloc d’Urgell, Lleida.
LLOGUER I VENDA OBIS. Nous distribuïdors oficials de KUBOTA d’obra pública a la província de Lleida. Aplicadors únics a Lleida, Tarragona i Andorra, certificats per la firma FISCHER, presenten un nou i innovador aïllament: ESCUT TÈRMIC, capaç de reduir fins a un 50% la teva factura energètica.
VISUALDIFUSIÓ. Impressió digital en gran format, retolació industrial, muntatge d’estands. Visiti’ns a la Fira o al carrer Balmes, 92, de Bellvís. Tel.: 973 716 021. info@visualdifusio.com
