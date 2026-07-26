El sector agrario necesita al menos 300 tractoristas y especialistas en Lleida: “Hay empresas que no pueden crecer por falta de personal”

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El sector agrario de la provincia de Lleida necesita al menos 300 tractoristas y especialistas en el uso y manejo de maquinaria agrícola, un déficit que se deja sentir de forma especial en momentos como la siega del cereal. La falta de relevo generacional en el campo es una de las razones que hay detrás de esta carencia.

Los empresarios de Lleida alertan que la falta de mano de obra, sobre todo especializada, está frenando el crecimiento de sus negocios y el sector agrario no es una excepción. Para cubrir las necesidades de personal temporero en la recogida y manipulación de la fruta han contratado este año, solo Unió de Pagesos, a dos mil colombianos en su país de origen. Pero hay otras actividades que no encuentran el personal que necesitan. Desde Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya estiman que al menos harían falta unos 300 trabajadores para hacerse cargo de labores de tractorista y de operarios cualificados para otro tipo de maquinaria y trabajos especialmente delicados.

A la hora de analizar la situación, no se puede atribuir esta carencia del campo catalán a una sola razón. El responsable de la sectorial de cereales de JARC y miembro de Agritecnia SCCL, cooperativa de servicios de Térmens, Vicenç Pascual, recuerda que años atrás muchas de las labores de tractorista la desempeñaban hijos de payeses. Aún no se habían incorporado plenamente a la explotación familiar o en caso de hacerlo tenían tiempo para compaginar su trabajo en la finca con la de prestación de servicios. Cuando los jefes de la explotación se jubilaban, solían dejar el empleo de tractorista porque el negocio familiar requería de toda su atención. En un sector en el que cada vez hay menos relevo generacional, con menos hijos que apuesten por continuar el trabajo de los padres, este colectivo ha ido desapareciendo.

Otra de las razones que explicaría el déficit se repite en todos los sectores económicos: la conciliación. Dicho de otra forma, cada vez son menos los jóvenes, y no tan jóvenes, que están dispuestos a emplearse en una actividad que no para los fines de semana y en las que en más de una ocasión requiere incluso de turnos. “La siega del cereal no para, no sabe si es un sábado de junio o un domingo de julio”, apunta Pascual, que recuerda que el trabajado en función de los cultivos, tienen especial relevancia en verano.

Y todo esto a pesar de que las condiciones durante la jornada laboral no son, ni de lejos, las de hace apenas unos años o las que muchos podrían pensar si desconocen cómo son los tractores actuales. Cuentan, explica el dirigente de JARC, con unas medidas de comodidad y para minimizar riesgos cada vez más importantes. Desde las posibilidades de múltiples regulaciones del asiento al aire acondicionado en la cabina. Estamos hablando de un sector agrario como el leridano en el que cada vez gana más terreno la maquinaria de última tecnología, con innovación puntera adapatada al campo. Estos serían algunos de los puntos a favor de un trabajo al aire libre pero muy diferente al de la recogida de la fruta, por ejemplo.

Pero no hacen falta solo tractoristas como tales para las explotaciones de Lleida, sino también otros profesionales cualificados que puedan ser capaces de trabajar en óptimas condiciones con otro tipo de maquinaria, como puede ser una sembradora. Para poder hacer los trabajos para una plantación de maíz no sólo hay que poder conducir una máquina de grandes dimensiones, sino que es clave saber identificar el nivel de humedad de la tierra para hacer el trabajo y a qué profundidad exacta hay que colocar la semilla.

“Hay muchas empresas de servicios agrarios que podrían crecer, pero no lo hacen porque carecen de personal suficientemente capacitado para utilizar un tractor de 250.000 euros, a los que hay que sumar luego los aperos, o una cosechadora o picadora de forraje, que puede llegar a los 500.000. Necesitas personal de confianza”, explica Vicenç Pascual, de Agritecnica SCCL. En esta línea añade que con los costes actuales por las nubes, para las empresas puede es preferible ser prudentes. “Por ejemplo, ha habido días en los que hemos tenido dos máquinas paradas porque no teníamos el personal necesario”, indica.

La maquinaria puede tener precios muy dispares en función de su capacidad y tecnología. Un tractor para trabajar en una finca de dimensiones reducidas de fruta en l’Horta de Lleida puede costar entre 70.000 y 80.000 euros de media, a lo que habría que añadir aperos como los necesarios para sulfatar, que requieren una inversión adicional de 30.00 o 40.000 euros de promedio. En el caso de los tractores para trabajar, por ejemplo, en una finca de cereales de la Segarra y con una potencia media de unos 250 caballos, requiere una inversión de 250.000 euros, a los que habría que sumar un desembolso de 130.000 a 140.000 euros en la maquinaria para las labores de siembra directa.

En teoría, para llevar un tractor solo se requiere el carnet de conducir, pero en la práctica es necesaria formación, como la que ofrecen las escuelas agrarias, y experiencia porque es un trabajo mucho más complejo de lo que puede parecer. “El trabajo agrario ha sido tradicionalmente menospreciado y no debería serlo. Las explotaciones necesitan buenos profesionales”.